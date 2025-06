Assista à apresentação de Marcos Braz, novo executivo de futebol do Remo

O Remo realiza na tarde desta terça-feira (3), a apresentação do novo executivo de futebol azulino, Marcos Braz, que teve passagem recentemente pelo Flamengo-RJ e montou uma equipe vencedora e conquistando títulos com a equipe carioca.

Marcos Braz chega ao Leão Azul para substituir Sérgio Papellin, que deixou o clube, após aceitar o convite do Fortaleza-CE, clube que trabalhou por anos. Esse é o primeiro trabalho de Marcos Braz, após deixar o Flamengo, porém, já representou o Remo, no sorteio da Copa do Brasil deste ano.