Ex-treinador do Remo morre vítima de um câncer hepático

Informações do Globo Esporte de Campinas dão conta que um ex-treinador histórico do Clube do Remo morreu na noite deste domingo. O ex-volante e ex-treinador José Luiz Carbone, com passagem por seleção brasileira, Internacional e Botafogo, além do Remo, foi vítima de um câncer hepático descoberto no início de dezembro.

O falecimento aconteceu por volta das 19h. Ele tinha 74 anos. No Remo, Carbone teve duas passagens, de 1999 a 2000 e em 2002. Foi campeão paraense.