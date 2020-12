Eduardo Ramos e ex-jogadores do Remo lamentam a morte do técnico Marcelo Veiga

A morte do técnico Marcelo Veiga, vítima de covid-19, aos 56 anos, mexeu com os jogadores que foram comandados por ele. Veiga treinou o Remo em duas oportunidades, a primeira ainda quando o Leão estava disputando a Série D, em 2012 e a segunda em 2016, quando a equipe azulina retornava à Série C do Brasileiro. Vários atletas que passaram pelo Remo utilizaram as redes sociais para se despedir do treinador.

O meia Eduardo Ramos escreveu em seu Instagram: “Foi um prazer trabalhar com o senhor. Descanse em paz”.

O lateral esquerdo Fabiano, que jogou no Remo em 2016 postou uma foto de Marcelo Veiga com a palavra “Luto”.

Brinner, zagueiro que jogou no Leão Azul em 2016 também postou uma foto do comandante com a frase: “Descanse em paz”.

Volante Geandro, que jogou no Remo em 2018, mas que foi comandado por Marcelo Veiga no Bragantino-SP, também lamentou a morte do treinador: “Perdemos uma super pessoa. Obrigado, professor, por tudo”

O Red Bull Bragantino, equipe que Marcelo Veiga comandou por maiss de 500 jogos, postou um vídeo de Veiga bastante emocionado no vestiário.

O meia Allan Dias, que vestiu a camisa do Remo em 2016 e que trabalhou com Veiga em outros quatro clubes, prestou sua homenagem ao amigo: “Como é difícil ter que aceitar a partida, ainda mais desta forma. Foram cinco clubes trabalhando juntos e sim, ele era um pai para no futebol. Descanse em paz, chefe”, escreveu.

Marcelo Veiga estava treinando o São Bernardo-SP e ficou semanas internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa de Bragança Paulista. Veiga recebeu homenagens de vários clubes, como Remo, Bragantino, São Bernardo entre outros.