Após passar dias internado em situação delicada, ex-técnico do Remo morre vítima da covid-19

O técnico de futebol Marcelo Veiga, que treinou o Remo em duas oportunidades, a primeira em 2012, quando o Leão estava na Série D e em 2016, já na Série C, morreu nesta segunda-feira (14), vítima da covid-19. Marcelo estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa de Bragança Paulista desde os últimos dias do mês de novembro.

Veiga teve passagens por vários clubes do futebol paulista. A mais marcante delas foi pelo Bragantino-SP, onde comandou o clube em mais de 500 jogos, além de ter conquistado o título da Série C.

O Clube do Remo se pronunciou pelas redes sociais oficiais sobre a morte de Marcelo Veiga:

Com muito pesar, recebemos a notícia do falecimento do treinador Marcelo Veiga, por Covid-19. Veiga treinou o Leão Azul em duas oportunidades, nos anos de 2012 e 2016. Desejamos muita força a todos os amigos e familiares. pic.twitter.com/9tgTTeVGud