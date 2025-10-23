Reunião do Condel do Paysandu é adiada para o dia 30 de outubro Protesto convocado pela Comissão de Festas também será adiado e deve acontecer no mesmo dia O Liberal 23.10.25 12h58 Reunião do Condel adiada para próxima quinta-feira (30) (Ronaldo Santos / Arquivo Paysandu) A reunião do Conselho Deliberativo (Condel) do Paysandu, que estava marcada para esta quinta-feira (23), foi adiada para o dia 30 de outubro, próxima quinta-feira. Segundo informações, a decisão foi tomada para que os conselheiros possam discutir propostas apresentadas por representantes dos torcedores em um encontro que ocorrerá no início da próxima semana. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu “Prezados Conselheiros e Conselheiras, segue o edital de retificação da data da nossa reunião que estava prevista para ocorrer hoje, dia 23/10/2025, e será transferida para o dia 30/10/2025, próxima quinta-feira. O encontro com os torcedores servirá para abrir espaço ao diálogo e fortalecer a relação entre este Conselho e a torcida”, diz o informe oficial. VEJA MAIS Entenda! Com mais três vitórias, Remo garante acesso Wendel pede apoio da torcida e promete luta do Paysandu: 'Enquanto houver chances' Atacante vive melhor momento desde que chegou ao clube, após marcar nos dois últimos jogos, e diz acreditar que o elenco pode reagir, mesmo com menos de 1% de chance de escapar da queda. Com a mudança, o protesto convocado pela Comissão de Festas bicolor também deve ser adiado para a próxima semana, no mesmo dia da nova reunião do Condel. A mobilização dos torcedores acontece em um momento delicado da temporada, com o Papão virtualmente rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro. “Chegou a hora de mais uma vez mostrarmos nossa FORÇA! Contamos com você, torcedor que está insatisfeito com tudo o que vem acontecendo com o nosso amado clube, para lutarmos juntos pelo bem do Paysandu”, afirma a nota de convocação publicada no Instagram. Situação crítica O adiamento ocorre em um cenário esportivo bastante complicado. Atualmente, o Paysandu é o lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro, com apenas 27 pontos. A situação é considerada praticamente irreversível: o time não tem mais chances matemáticas de alcançar os 45 pontos — número que, em tese, garante a permanência na competição — e precisaria vencer os cinco jogos restantes, além de torcer por tropeços dos adversários diretos. De acordo com o projeto Probabilidade no Futebol, da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Papão tem 99,68% de chances de ser rebaixado à Série C. O próximo desafio da equipe será em casa, contra o Avaí-SC, 11º colocado da Série B. A partida está marcada para sábado (28), às 18h30, no Estádio da Curuzu, em Belém. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes paysandu paysandu condel futebol COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU Futebol Reunião do Condel do Paysandu é adiada para o dia 30 de outubro Protesto convocado pela Comissão de Festas também será adiado e deve acontecer no mesmo dia 23.10.25 12h58 Futebol Torcedores do Paysandu convocam protesto durante reunião do CONDEL Protesto será realizado na noite desta quinta (23), durante reunião do Conselho Deliberativo, em meio ao risco de rebaixamento do clube. 23.10.25 11h54 AINDA DÁ! Wendel pede apoio da torcida e promete luta do Paysandu: 'Enquanto houver chances' Atacante vive melhor momento desde que chegou ao clube, após marcar nos dois últimos jogos, e diz acreditar que o elenco pode reagir, mesmo com menos de 1% de chance de escapar da queda. 22.10.25 19h02 Futebol Paysandu abre venda de ingressos para jogo que pode definir futuro na Série B Enquanto houver chance, os bicolores seguem agarrados à esperança de permanecer na Série B 22.10.25 18h44 MAIS LIDAS EM ESPORTES Leão na Liberta? Técnico do Racing aparece com camisa do 'Remo' em jogo da Libertadores; entenda Gustavo Costas veste uniforme histórico do time argentino e e repercute entre paraenses 23.10.25 11h19 Futebol Cuiabá-MT tem desfalques para o jogo decisivo contra o Remo na Série B Eduardo Barros terá que lidar com baixas no setor defensivo para encarar o Leão Azul 23.10.25 10h22 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (23/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa Sul-Americana, Libertadores, Série A saudita e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quinta-feira 23.10.25 7h00 FUTEBOL Duas empresas de materiais esportivo possuem interesse em vestir o Remo, diz site especializado Leão Azul é vestido pela Volt desde 2021 e pode mudar de fornecedor em 2026 22.10.25 19h07