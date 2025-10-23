Reunião do Condel do Paysandu é adiada para o dia 30 de outubro

A reunião do Conselho Deliberativo (Condel) do Paysandu, que estava marcada para esta quinta-feira (23), foi adiada para o dia 30 de outubro, próxima quinta-feira. Segundo informações, a decisão foi tomada para que os conselheiros possam discutir propostas apresentadas por representantes dos torcedores em um encontro que ocorrerá no início da próxima semana.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

“Prezados Conselheiros e Conselheiras, segue o edital de retificação da data da nossa reunião que estava prevista para ocorrer hoje, dia 23/10/2025, e será transferida para o dia 30/10/2025, próxima quinta-feira. O encontro com os torcedores servirá para abrir espaço ao diálogo e fortalecer a relação entre este Conselho e a torcida”, diz o informe oficial.

VEJA MAIS

Com a mudança, o protesto convocado pela Comissão de Festas bicolor também deve ser adiado para a próxima semana, no mesmo dia da nova reunião do Condel. A mobilização dos torcedores acontece em um momento delicado da temporada, com o Papão virtualmente rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro.

“Chegou a hora de mais uma vez mostrarmos nossa FORÇA! Contamos com você, torcedor que está insatisfeito com tudo o que vem acontecendo com o nosso amado clube, para lutarmos juntos pelo bem do Paysandu”, afirma a nota de convocação publicada no Instagram.

Situação crítica

O adiamento ocorre em um cenário esportivo bastante complicado. Atualmente, o Paysandu é o lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro, com apenas 27 pontos. A situação é considerada praticamente irreversível: o time não tem mais chances matemáticas de alcançar os 45 pontos — número que, em tese, garante a permanência na competição — e precisaria vencer os cinco jogos restantes, além de torcer por tropeços dos adversários diretos.

De acordo com o projeto Probabilidade no Futebol, da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Papão tem 99,68% de chances de ser rebaixado à Série C. O próximo desafio da equipe será em casa, contra o Avaí-SC, 11º colocado da Série B. A partida está marcada para sábado (28), às 18h30, no Estádio da Curuzu, em Belém.