Entenda! Com mais três vitórias, Remo garante acesso Carlos Ferreira 23.10.25 11h00 Coritiba com 57 pontos, Chapecoense, Criciúma, Remo e Novorizontino com 54, Goiás com 52, Athletico PR e Cuiabá com 50. Esses oito clubes disputam o acesso à Série A. Se o 2º, o 3º, o 4º e 5º colocados têm 54,5% (54 pontos), é muito lógico projetar que 63 pontos darão acesso. Ao final da Série B, essa pontuação irá corresponder a 55,2% de aproveitamento. Por essa projeção, o Remo sobe com três vitórias nas últimas cinco rodadas. Na 34ª rodada, são os seguintes os jogos dos oito candidatos ao acesso: Novorizontino x Botafogo, Cuiabá x Remo nesta sexta; Volta Redonda x Coritiba, Criciúma x Goiás no sábado, Chapecoense x Operário, Athletico PR x Amazonas na segunda-feira. O Remo está na disputa pelo acesso e tem possibilidade até mesmo de ser campeão desta Série B, se mantiver o nível atual de competitividade. Algo em comum entre Paysandu e Avaí Além do atacante Maurício Garcez, que está emprestado pelo clube catarinense ao clube paraense, Paysandu e Avaí têm em comum também as pendências financeiras com elenco e comissão técnica. Por isso, o Avaí perdeu força na disputa por acesso e o Papão perdeu força na luta contra o rebaixamento. É em clima melancólico que os dois times se enfrentam no sábado, 18:30, na Curuzu. Com 45 pontos, o Leão de Florianópolis está garantido na Série B de 2026 e vem numa boa sequência de atuações na troca de comando (Jair Ventura por Vinícius Bergantin). O Papão, com 27 pontos, defende agora a bandeira da dignidade do clube, da torcida e dos profissionais. BAIXINHAS * Tal como o Remo, que vai com Léo Lang, o Cuiabá também aciona o seu terceiro goleiro amanhã. Guilherme Nogueira está escalado para enfrentar o Leão Azul porque Matheus Pasinato se lesionou e Luan Poli está suspenso por cartões amarelos. Guilherme Nogueira tem 26 jogos na temporada: 21 pelo Capivariano/SP e 5 pelo Cuiabá. * Também são desfalques no time matogrossense o zagueiro Nathan e o volante Lucas Mineiro, suspensos. O atacante Alisson Safira, artilheiro do time na Série B com 10 gols, o volante Calebe, o goleiro Matheus Pasinato e o zagueiro Alan Empereur, contundidos, não jogam mais na temporada. * Nesta reta final da Série B deve prevalecer o fator elenco. Serão muitas as perdas por suspensão e lesão, exigindo reposição no mesmo nível. Esse é um fator que credencia mais ainda o Clube do Remo. O técnico Guto Ferreira está muito bem servido de opções e todos os atletas estão no auge da performance. Se o time mantiver a mobilização atual, dificilmente deixará de subir à Série A. * Roger Aguilera, presidente do Paysandu, acena com a ideia de SAF (Sociedade Anônima de Futebol) como solução para o futuro do clube. Pode ser, dependendo de qual seja o grupo investidor. Para Botafogo PB, Figueirense, Amazonas e América de Natal, por exemplo, não houve a sonhada transformação. * Rossi foi sim o maior salário do Paysandu, mas só até a chegada de Thiago Heleno. O atacante até que deu resultado por um período, com 12 gols e seis assistências em 36 jogos. O zagueiro nada acrescentou e está colocando no histórico o segundo rebaixamento seguido. Ano passado Thiago Heleno participou da queda do Athletico Paranaense. * Pior ainda para o volante Gustavo Nicola, ex-CSA, e para o meia Carlos Eduardo, ex-ABC. Eles vieram de clubes rebaixados à Série D para serem reservas num time que está caindo para a Série C. Dudu Vieira e Maurício Garcez vieram do Juventude, que está em vias de rebaixamento. Garcez, no entanto, está construindo sua valorização no mercado, em particular. * Dodô deve ter sido contagiado pela onda de entusiasmo que reina no Remo, a ponto de ser resgatado e tornar-se opção no banco contra o Cuiabá. O clube fez algumas tentativas de emprestar Dodô, mas ele dificultou a saída. Será que vai tornar-se útil nos momentos mais importantes da temporada? Em toda a temporada ele só participou de 19 jogos.