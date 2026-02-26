A base vem forte! Crianças demonstram paixão por Remo e Paysandu nas redes sociais Clássico Re-Pa vai definir o Parazão 2026 em março, no Estádio do Mangueirão Hannah Franco 26.02.26 11h13 Mini torcedores de Remo e Paysandu reforçam força do clássico no Pará. (Reprodução/Instagram) Se depender dos torcedores mirins, o clássico Re-Pa nunca deixará de ser o maior símbolo do futebol paraense. Em diferentes vídeos que circulam nas redes sociais, crianças aparecem torcendo com entusiasmo pelo Clube do Remo e Paysandu, mantendo viva a rivalidade entre Leão e Papão desde cedo. As gravações mostram que a paixão pelos clubes ultrapassa gerações. Mesmo ainda pequenos, os torcedores já sabem cantar músicas das arquibancadas e acompanham os jogos com atenção, seja pela televisão ou diretamente do estádio. VEJA MAIS Edílson enxerga Paysandu entrosado para a final do Parazão contra o Remo Com semana cheia de treinos, Papão aposta no entrosamento do time para sair na frente pelo título estadual Quando é o próximo Re-Pa? Veja as datas da final do Parazão 2026 Clássico entre Remo e Paysandu volta a decidir o estadual no Estádio do Mangueirão Em um dos vídeos, um pequeno azulino aparece animado enquanto assiste a uma partida do Remo pela televisão. Ele canta a música da torcida e vibra com o time do coração. Em outro registro, uma mãe leva a filha ao estádio. As duas cantam juntas um dos cânticos da torcida, em um momento que retrata a transmissão da paixão pelo clube dentro da própria família. Nos comentários, internautas destacam a identificação com as cenas. “Tão pequeno e já sabe o que é melhor 💙🦁”, escreveu um usuário em uma publicação com o torcedor remista. Já em outro vídeo, ligado ao Paysandu, um seguidor comentou: “Sonho em viver isso com a minha filha 💙🤍🐺”. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal) Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal) 🏆 Re-Pa decide o Parazão 2026 no Mangueirão O clima das torcidas ganha ainda mais força com a decisão do Campeonato Paraense de Futebol de 2026. Remo e Paysandu disputam o título estadual em dois jogos no Estádio Mangueirão, em Belém. As partidas estão marcadas para os dias 1º e 8 de março, ambos aos domingos, às 17h, conforme divulgado pela Federacao Paraense de Futebol (FPF). O acesso ao estádio será permitido apenas com ingresso digital, e crianças a partir de 3 anos precisam de bilhete próprio. A final coloca frente a frente os dois maiores vencedores do estadual. O Paysandu tenta ampliar a hegemonia e conquistar o 51º título paraense. Já o Remo busca o bicampeonato e quer chegar à 49ª conquista, tendo hoje 48 títulos. 