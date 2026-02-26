A base vem forte! Crianças demonstram paixão por Remo e Paysandu nas redes sociais

Se depender dos torcedores mirins, o clássico Re-Pa nunca deixará de ser o maior símbolo do futebol paraense. Em diferentes vídeos que circulam nas redes sociais, crianças aparecem torcendo com entusiasmo pelo Clube do Remo e Paysandu, mantendo viva a rivalidade entre Leão e Papão desde cedo.

As gravações mostram que a paixão pelos clubes ultrapassa gerações. Mesmo ainda pequenos, os torcedores já sabem cantar músicas das arquibancadas e acompanham os jogos com atenção, seja pela televisão ou diretamente do estádio.

VEJA MAIS

Em um dos vídeos, um pequeno azulino aparece animado enquanto assiste a uma partida do Remo pela televisão. Ele canta a música da torcida e vibra com o time do coração.

Em outro registro, uma mãe leva a filha ao estádio. As duas cantam juntas um dos cânticos da torcida, em um momento que retrata a transmissão da paixão pelo clube dentro da própria família.

Nos comentários, internautas destacam a identificação com as cenas. “Tão pequeno e já sabe o que é melhor 💙🦁”, escreveu um usuário em uma publicação com o torcedor remista. Já em outro vídeo, ligado ao Paysandu, um seguidor comentou: “Sonho em viver isso com a minha filha 💙🤍🐺”.

🏆 Re-Pa decide o Parazão 2026 no Mangueirão

O clima das torcidas ganha ainda mais força com a decisão do Campeonato Paraense de Futebol de 2026. Remo e Paysandu disputam o título estadual em dois jogos no Estádio Mangueirão, em Belém.

As partidas estão marcadas para os dias 1º e 8 de março, ambos aos domingos, às 17h, conforme divulgado pela Federacao Paraense de Futebol (FPF). O acesso ao estádio será permitido apenas com ingresso digital, e crianças a partir de 3 anos precisam de bilhete próprio.

A final coloca frente a frente os dois maiores vencedores do estadual. O Paysandu tenta ampliar a hegemonia e conquistar o 51º título paraense. Já o Remo busca o bicampeonato e quer chegar à 49ª conquista, tendo hoje 48 títulos.