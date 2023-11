Mosca viva é encontrada dentro de intestino de homem durante exame

Durante um exame de rotina, um homem americano de 63 anos foi surpreendido com um diagnóstico, no mínimo, curioso. Os médicos encontraram uma mosca viva dentro do seu intestino. O paciente, que não teve sua identidade revelada, estava passando por uma colonoscopia de rotina e não apresentava sintomas, apesar de ter refluxo, hipertensão e asma.

A equipe médica da divisão de gastroenterologia da Universidade de Medicina de Missouri relatou o caso no periódico American Journal of Gastroenterology, destacando a extrema raridade e mistério dessa situação. A mosca estava viva e localizada no cólon transverso, uma área na parte superior do intestino grosso.

VEJA MAIS

Os médicos questionaram o paciente sobre como ele poderia ter ingerido a mosca, mas ele afirmou não ter tido contato com o inseto nos dias anteriores ao exame. Durante a preparação para a colonoscopia, ele ficou sem comer alimentos sólidos e usou laxantes para limpar o intestino. Embora tenha comido pizza e alface antes do jejum, ele não se lembra de encontrar uma mosca durante sua refeição.

Durante o exame, além da mosca, os médicos diagnosticaram o paciente com diverticulose colônica, uma condição caracterizada por bolsas em formato de balão na mucosa do intestino grosso. Essas bolsas podem reter fezes, causando inflamação ou infecção.

No relato do caso, os médicos responsáveis pelo paciente explicaram que não conseguiram identificar como a mosca chegou ao intestino, nem se e quando o inseto será removido. Além disso, os médicos também não sabem explicar se a presença da mosca está relacionada ao refluxo do paciente.