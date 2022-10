Homem passa mal e médico retira mais de 60 colheres do estômago

Um homem precisou fazer uma cirurgia de emergência após chegar em hospital com fortes dores no estômago e ser diagnosticado com corpos estranhos. Para o susto da equipe médica, eram cabos de colheres de sobremesa. Foram removidos 63 ao total. O caso ocorreu em Uttar Pradesh, Índia, no último final de semana.

Vijay Kumar, de 32 anos, disse que foi obrigado a engolir as peças. Segundo a agência de notícias ANI, o homem chegou à emergência e foi encaminhado para o exame de raio X. A cirurgia durou cerca de duas horas.

O paciente informou ao cirurgião que estava comendo as peças de cozinha há um ano. Ele passa bem e foi encaminhado para acompanhamento psicológico. O médico que socorreu Vijay comentou que ele "foi trazido para mim 15 dias atrás e no raio-X, encontramos algo metálico em seu estômago e intestino grosso. Quando perguntei ao paciente, ele disse que foi feito para comer aquelas colheres. A operação durou duas horas. Nunca fizemos esse tipo de extração antes", reforçou, Dr. Rakesh Khurana.