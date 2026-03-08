Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

É falsa afirmação de Moraes ter frequentado casa de Vorcaro em Trancoso (BA), diz nota do STF

O ministro destacou ainda que "nunca esteve na propriedade" e que não é possível vincular sua agenda pessoal ou profissional a encontros com Vorcaro

Estadão Conteúdo
fonte

Ministro Alexandre de Moraes (Nelson Júnior/STF)

O gabinete do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), divulgou nota negando que ele tenha frequentado a casa do banqueiro Daniel Vorcaro em Trancoso (BA). A informação foi publicada neste domingo, 8, pelo blog Lauro Jardim, do jornal O Globo.

"O gabinete do Ministro Alexandre de Moraes informa que é integralmente falsa a afirmação publicada pelo blog de Lauro Jardim, no portal O Globo, de que o Ministro tenha frequentado a casa de Vorcaro em Trancoso (BA). O Ministro jamais realizou qualquer viagem particular com Daniel Vorcaro para qualquer destino", diz a nota divulgada pela assessoria de imprensa do Supremo.

O ministro destacou ainda que "nunca esteve na propriedade" e que não é possível vincular sua agenda pessoal ou profissional a encontros com Vorcaro. "Lamenta-se a publicação de informações baseadas em premissas fáticas inexistentes, sem a devida verificação da realidade dos fatos", conclui.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

CASO MASTER/VORCARO

Moraes

casa

Trancoso
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

fake news

É falsa afirmação de Moraes ter frequentado casa de Vorcaro em Trancoso (BA), diz nota do STF

O ministro destacou ainda que "nunca esteve na propriedade" e que não é possível vincular sua agenda pessoal ou profissional a encontros com Vorcaro

08.03.26 16h58

pagamentos

Gilmar vê explicação insuficiente e dá 72 horas para MPRJ explicar pagamento de penduricalhos

O ministro também determinou a identificação da instituição financeira responsável pelas transferências e notificou o CNMP para que tome as providências cabíveis

08.03.26 16h47

EVENTO EM BELÉM

Belém recebe fórum da construção em meio a crescimento de 103% do ‘Minha Casa, Minha Vida’ no Pará

Capital sedia fórum que reúne governo federal, Caixa e setor da construção para discutir habitação e desenvolvimento urbano

08.03.26 15h04

PROGRAMA FEDERAL

‘Minha Casa, Minha Vida’ entrega moradias em Barcarena e segue com obras em Ananindeua

Agenda do Ministério das Cidades no Pará incluiu a entrega de moradias do programa Minha Casa, Minha Vida no município de Barcarena e visitas a empreendimentos habitacionais em construção em Ananindeua

08.03.26 14h36

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

Manifestação

Protesto ‘Fora Lula, Moraes e Toffoli’ saiu às ruas em Belém neste domingo

Manifestação integra uma agenda de mobilizações nacional, que planeja protestos em outras capitais

01.03.26 13h09

Eleições

Calendário das Eleições 2026 é aprovado pelo TSE; veja as datas dos turnos

O primeiro turno das eleições será em 4 de outubro e o segundo em 25 de outubro

03.03.26 8h31

POLÍTICA

Gleisi afirma que bolsonaristas foram à Paulista 'fantasiados de brasileiros' para atacar Lula

A ministra também afirmou que uma coordenadora do escritório de Flávio seria cunhada do dono do banco, Daniel Vorcaro.

01.03.26 18h28

FUNCIONALISMO PÚBLICO

Helder Barbalho anuncia reajuste geral de 6% para servidores do Pará

Segundo o governador, o aumento beneficia mais de 160 mil ativos, inativos e pensionistas e deve injetar R$ 1,3 bilhão na economia

02.03.26 19h39

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda