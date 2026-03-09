Capa Jornal Amazônia
Política

TRE alerta: quase 1 milhão de eleitores no Pará precisam regularizar título até 6 de maio

Alguns serviços podem ser realizados pela internet, por meio do sistema de autoatendimento da Justiça Eleitoral

Thaline Silva*
fonte

Segundo dados do tribunal, 417.259 atendimentos foram realizados ao longo de 2025 (Fábio Costa / Arquivo O Liberal)

Eleitoras e eleitores do Pará têm até o dia 6 de maio para tirar o primeiro título ou regularizar a situação junto à Justiça Eleitoral. De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA), 976.510 pessoas no estado estão em débito e precisam atualizar o cadastro eleitoral.

Entre os serviços disponíveis estão atualização de dados cadastrais, transferência do título para outro município, mudança de local de votação e inclusão de nome social. A orientação do tribunal é que os eleitores procurem atendimento com antecedência para evitar filas próximas ao fim do prazo.

Segundo dados do tribunal, 417.259 atendimentos foram realizados ao longo de 2025. Desse total, 85.535 pessoas tiraram o título pela primeira vez, enquanto 332.724 fizeram atualização cadastral, incluindo 79.689 transferências de local de votação.

Já nos dois primeiros meses de 2026, foram registrados 97.806 atendimentos. Nesse período, 29.419 títulos foram emitidos pela primeira vez e 68.387 eleitores atualizaram o cadastro, sendo 18.033 transferências de local de votação.

Como tirar o primeiro título

Quem ainda não possui título de eleitor deve procurar um cartório eleitoral com documento oficial com foto e comprovante de residência recente, como contas de água, energia ou telefone. Homens que completarem 19 anos em 2026 também precisam apresentar o certificado de quitação militar.

Jovens a partir de 15 anos já podem solicitar o título, mas o voto é facultativo para quem tiver 16 ou 17 anos até o dia da eleição.

Serviços pela internet

Alguns serviços podem ser realizados pela internet, por meio do sistema de autoatendimento da Justiça Eleitoral. No entanto, quem solicitar o primeiro título online deverá comparecer ao cartório eleitoral em até 30 dias para realizar a coleta da biometria, procedimento obrigatório para concluir o atendimento.

A atualização de dados cadastrais, transferência de domicílio eleitoral e mudança de local de votação também podem ser solicitadas online, desde que o eleitor já tenha cadastro biométrico na Justiça Eleitoral.

Consulta e multas

A situação eleitoral pode ser consultada pelo sistema de autoatendimento informando número do título, CPF ou nome completo com data de nascimento.

Caso o título esteja cancelado, o eleitor deve solicitar a regularização presencialmente ou pelo sistema eletrônico. Todos os serviços são gratuitos, mas podem ser cobradas multas de R$ 3,51 por turno para quem deixou de votar ou justificar a ausência.

O pagamento pode ser feito por Pix, cartão de crédito ou boleto bancário.

Atendimento no Pará

Em Belém, o atendimento presencial ocorre no Núcleo de Atendimento ao Eleitor (NAE), que funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 13h, na Travessa Pirajá, s/n, no bairro da Pedreira.

Em Ananindeua, o atendimento é realizado no Fórum Eleitoral Raimunda Serrão Conceição Tavares Souza, localizado no Conjunto Cidade Nova II, Travessa WE 13-B, nº 148, também no mesmo horário e sem necessidade de agendamento.

Em caso de dúvidas, a Justiça Eleitoral disponibiliza o Disque Eleitor (148) e atendimento pelo WhatsApp por meio da assistente virtual Bertha, no número (91) 3346-8000.

Palavras-chave

Eleições 2026

título de eleitor

regularização
Política
