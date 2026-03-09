Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Defesa de Vorcaro pede ao STF que conversa com banqueiro na prisão não seja gravada

O presídio onde o banqueiro está detido em Brasília prevê que as visitas aos detentos ocorram por meio de interfone, com filmagem e gravação, ou por videoconferência, também com monitoramento.

Estadão Conteúdo

A defesa de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, solicitou na última sexta-feira, 6, ao Supremo Tribunal Federal (STF) que as conversas dos advogados e do banqueiro no presídio não sejam gravadas.

Vorcaro está detido na Penitenciária Federal de Brasília, que integra o Complexo da Papuda. Lá, ele cumprirá a prisão preventiva ordenada pelo ministro André Mendonça, do STF, para que não obstrua as investigações das fraudes cometidas por ele e seus aliados.

Segundo nota divulgada pelos advogados de Vorcaro, a defesa protocolou um pedido "solicitando providências para assegurar o pleno exercício do direito de defesa durante o período de custódia do empresário na Penitenciária Federal de Brasília".

VEJA MAIS

image Fotos de Daniel Vorcaro na prisão vazam; veja como ele ficou após ser preso!
Daniel Vorcaro foi submetido a uma série de procedimentos obrigatórios

image Cela de 7m², cama de cimento: saiba como é a penitenciária na qual Vorcaro estará preso
Vorcaro deixou a Penitenciária 2 de Potim, no interior de São Paulo, e agora passará os dias em uma unidade de segurança máxima

image Escritório ligado à esposa de Alexandre de Moraes esclarece contrato com Banco Master
Manifestação ocorre após a nova prisão de Vorcaro pela Polícia Federal na última quarta-feira (4)

"Diante desse cenário, a defesa requereu ao Supremo Tribunal Federal que seja garantida a realização de visitas dos advogados regularmente constituídos sem qualquer tipo de monitoramento ou gravação, com a possibilidade de ingresso de cópias impressas dos autos e de registro de anotações durante os encontros", dizem os advogados.

O presídio onde o banqueiro está detido em Brasília prevê que as visitas aos detentos ocorram por meio de interfone, com filmagem e gravação, ou por videoconferência, também com monitoramento.

No pedido, a defesa de Vorcaro afirma que caso as visitas não possam ocorrer sem gravação, será solicitado transferência do banqueiro para outra unidade prisional.

"A defesa destacou que a comunicação reservada entre advogado e cliente constitui garantia essencial do direito de defesa. Caso essas prerrogativas não possam ser asseguradas pela unidade prisional, foi solicitado que Daniel Vorcaro seja transferido para outro estabelecimento em Brasília capaz de garantir o pleno exercício dessas garantias legais", escreveram os advogados. O Supremo ainda não se manifestou sobre o pedido.

Vorcaro foi preso na última quarta-feira, 4, na terceira fase da Operação Compliance Zero que apura suspeitas de irregularidades na gestão do banco. Desde sua prisão, os advogados informaram que ainda não conseguiram visitar o banqueiro.

"Segundo informações prestadas pela direção da unidade prisional, a visita dos advogados não poderia ocorrer de imediato, dependendo de agendamento para 'alguma data da próxima semana'. Foi informado ainda que os encontros seriam monitorados por áudio e vídeo e que os defensores não poderiam ingressar sequer com papel e caneta", disseram.

A Penitenciária Federal de Brasília é uma das cinco prisões de segurança máxima geridas pelo governo federal. Entre os detentos está, por exemplo, o líder do Primeiro Comando da Capital (PCC), Marcos Willians Herbas Camacho, o Marcola, entre outros líderes da facção.

Vorcaro passará a maior parte do tempo sozinho em sua cela. Ele só poderá deixar o local para se banhar, receber visitas em salas separadas por vidro, usando interfone, e tomar banho de sol. As visitas, seja com familiares ou advogados, podem durar até 3 horas e todas as conversas são gravadas.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

OPERAÇÃO COMPLIANCE ZERO/BANCO MASTER/VORCARO/PRISÃO

Defesa

gravação
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Regalias do MP do Rio saltam de R$ 65 milhões para R$ 223 milhões dias antes da liminar de Dino

12.03.26 20h52

Moraes revoga autorização e veta visita de assessor de Trump a Bolsonaro na Papudinha

12.03.26 20h23

CPMI do INSS usará sala-cofre para armazenar dados do celular de Vorcaro

12.03.26 20h18

Corregedoria do MPF orienta procuradores a não curtirem nem compartilharem conteúdos políticos

12.03.26 19h08

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

política

Oposição pede prisão de Moraes, e cresce pressão por ética no STF após mensagens com Vorcaro

Dados extraídos do celular de Vorcaro revelam que ele prestava contas a Moraes sobre as negociações de venda do banco e sugerem diálogos a respeito do inquérito sigiloso

06.03.26 14h17

transferência

Delegado da PF que indiciou Bolsonaro é nomeado como assessor no gabinete de Moraes no STF

Shor foi responsável pela investigação da tentativa de golpe de Estado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e aliados

10.03.26 12h42

INVESTIGAÇÃO

Caso Daniel Santos: PGJ rebate defesa do prefeito de Ananindeua no STF

Alexandre Tourinho diz que investigação é anterior a força-tarefa estadual e classifica citação de deputada federal Alessandra Haber como manobra para atrasar processo

09.03.26 18h59

CPMI do INSS

Quem são os políticos e autoridades citados por Vorcaro em mensagens obtidas na CPMI

Os arquivos foram recuperados do celular de Vorcaro e fazem parte de investigação que corre sob sigilo

06.03.26 16h47

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda