Não acredito que Trump tenha interesse em interferir nas eleições brasileiras, diz Motta

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou que não há interesse do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em interferir nas eleições brasileiras.

A declaração ocorreu nesta segunda-feira, dia 9, durante entrevista à Rádio Metrópole, da Bahia. Na ocasião, Motta mencionou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem desenvolvido um "bom diálogo" com o governo dos Estados Unidos.

Segundo o deputado, a avaliação é que o presidente Trump "tem buscado muito mais defender as relações comerciais dos países onde ele tem interesse com os Estados Unidos". Motta acrescentou que Lula tem conseguido "implementar um bom diálogo" com Trump após tarifas aplicadas ao Brasil.

Diálogo Positivo e Soberania Brasileira

O presidente da Câmara dos Deputados continuou, destacando que esse diálogo tem sido positivo. Ele ressaltou que o Brasil "demonstrou capacidade de diálogo", sempre defendendo a sua soberania.

Motta concluiu que o país está "bem posicionado" nesse aspecto. Por isso, não acredita que o presidente Trump "tenha interesse de interferir nas eleições brasileiras".