Agentes da PF orientam grupo com camisas da Seleção por críticas contra Lula na Sapucaí

Nem todos os presentes no camarote da Prefeitura do Rio na Marquês de Sapucaí se juntaram ao coro pró-Lula durante o desfile da Acadêmicos de Niterói na noite do domingo, 15. Um grupo de cinco homens com camisetas da Seleção Brasileira acompanhou o desfile, a menos de dez metros do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, imóveis.

Eles esboçaram críticas com dedos em riste em direção ao petista, mas foram "orientados" por seguranças da Polícia Federal a manterem a discrição.

Aplaudido e ovacionado pela maioria da arquibancada da Marquês de Sapucaí, Lula teve a "oposição" do pequeno grupo em meio a gritos de "olê, olê, olá, Lula, Lula".

Na metade do desfile, agentes da Polícia Federal se posicionaram próximo ao grupo e orientaram o grupo a "conter excessos por questões de segurança".

O grupo acompanhou o desfile logo abaixo do camarote onde Lula esteve ao lado da primeira-dama Janja e o prefeito Eduardo Paes (PSD).

No início do desfile, um deles chegou a apontar o dedo médio em direção ao presidente. No restante dos 75 minutos da agremiação, se mantiveram parados, em contraste com restante dos presentes na frisa do camarote.