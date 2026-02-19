TRF1 define nova direção para o biênio 2026–2028

O Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) escolheu, na última quinta-feira (12), os novos dirigentes que estarão à frente da Corte no biênio 2026–2028. A definição ocorreu durante sessão plenária. A desembargadora federal Maria do Carmo Cardoso foi eleita presidente, tendo como vice-presidente o desembargador federal César Jatahy. Já a Corregedoria Regional ficará sob responsabilidade do desembargador federal Jamil Rosa de Jesus Oliveira.

Com atuação no Pará, em outros 11 estados e no Distrito Federal, o TRF1 passa a ser presidido, pela segunda vez em sua história, por uma mulher. Nomeada desembargadora em 2001, Maria do Carmo Cardoso ingressou no Tribunal após uma longa trajetória profissional, que inclui atuação como advogada, professora de Direito e participação em órgãos do Judiciário do Distrito Federal.

Ao comentar a eleição, a nova presidente destacou a importância do Tribunal e o significado pessoal de assumir o cargo. “Meu maior sonho era ser presidente deste Tribunal, o maior e mais importante do país. O Judiciário Federal tem um papel fundamental e precisa ser fortalecido”, afirmou.

O vice-presidente eleito, César Jatahy, é juiz federal de carreira e foi nomeado desembargador em 2020. Em seu discurso, agradeceu a confiança dos colegas e ressaltou o trabalho coletivo na nova gestão. Ele também parabenizou a presidente eleita e desejou sucesso aos demais integrantes da direção.

Já o novo corregedor, Jamil Rosa de Jesus Oliveira, atua na Justiça Federal há quase quatro décadas. Nomeado desembargador em 2014, ele já trabalhou em diferentes estados da 1ª Região. Ao assumir o cargo, afirmou que encara a função com responsabilidade e que pretende contribuir para o fortalecimento da Justiça Federal, especialmente no primeiro grau.