Ministério das Cidades vistoria obras do Residencial Tapanã nesta sexta (20), em Belém

O Ministério das Cidades realiza, nesta sexta-feira (20), uma visita técnica às obras do Residencial Tapanã, no bairro do Tapanã, em Belém. A agenda será liderada pelo ministro Jader Filho e tem como objetivo acompanhar o andamento do empreendimento habitacional, que integra a nova fase do programa Minha Casa, Minha Vida.

A construção do residencial já ultrapassou 50% de execução. Contratado em dezembro de 2024, o projeto faz parte da modalidade Minha Casa, Minha Vida Urbano e vai beneficiar 192 famílias da capital paraense com moradias populares. A previsão é que as obras sejam concluídas até dezembro de 2026.

O Residencial Tapanã é composto por 192 unidades habitacionais do tipo apartamento, com dois quartos, banheiro, sala, cozinha e varanda — item incorporado aos projetos do programa habitacional a partir de 2023. Ao todo, cerca de 800 pessoas devem ser beneficiadas com a entrega do empreendimento.

Durante a visita técnica, o ministro Jader Filho deve anunciar as próximas etapas da obra e apresentar novidades sobre outros empreendimentos do Minha Casa, Minha Vida previstos para Belém nos próximos meses, como os residenciais Viver Pratinha e Viver Mosqueiro.

Desde a recriação do programa habitacional, em 2023, o Minha Casa, Minha Vida já contratou mais de 45 mil moradias no Pará, com investimentos superiores a R$ 5 bilhões do Governo Federal. Os números representam impacto direto na vida de mais de 180 mil paraenses, que passaram a ter acesso à casa própria por meio da política pública de habitação.