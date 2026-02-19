Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Ministério das Cidades vistoria obras do Residencial Tapanã nesta sexta (20), em Belém

Empreendimento do Minha Casa, Minha Vida já ultrapassa 50% de execução e deve beneficiar 192 famílias na capital paraense até dezembro de 2026

O Liberal
fonte

Governo federal aponta que programa habitacional alcançou resultados históricos em 2025, com orçamento de R$ 180 bilhões (Foto: Zack Stencil/MCID)

O Ministério das Cidades realiza, nesta sexta-feira (20), uma visita técnica às obras do Residencial Tapanã, no bairro do Tapanã, em Belém. A agenda será liderada pelo ministro Jader Filho e tem como objetivo acompanhar o andamento do empreendimento habitacional, que integra a nova fase do programa Minha Casa, Minha Vida.

A construção do residencial já ultrapassou 50% de execução. Contratado em dezembro de 2024, o projeto faz parte da modalidade Minha Casa, Minha Vida Urbano e vai beneficiar 192 famílias da capital paraense com moradias populares. A previsão é que as obras sejam concluídas até dezembro de 2026.

O Residencial Tapanã é composto por 192 unidades habitacionais do tipo apartamento, com dois quartos, banheiro, sala, cozinha e varanda — item incorporado aos projetos do programa habitacional a partir de 2023. Ao todo, cerca de 800 pessoas devem ser beneficiadas com a entrega do empreendimento.

Durante a visita técnica, o ministro Jader Filho deve anunciar as próximas etapas da obra e apresentar novidades sobre outros empreendimentos do Minha Casa, Minha Vida previstos para Belém nos próximos meses, como os residenciais Viver Pratinha e Viver Mosqueiro.

Desde a recriação do programa habitacional, em 2023, o Minha Casa, Minha Vida já contratou mais de 45 mil moradias no Pará, com investimentos superiores a R$ 5 bilhões do Governo Federal. Os números representam impacto direto na vida de mais de 180 mil paraenses, que passaram a ter acesso à casa própria por meio da política pública de habitação.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ministro Jader Filho

Ministério das Cidades
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

CPMI do INSS vai cobrar explicação de Vorcaro sobre encontros com Toffoli

19.02.26 18h13

Bolsonarista lança candidatura ao TCU e embaralha disputa, que agora tem quatro nomes

19.02.26 18h13

Senado oferece ajuda da Polícia Legislativa para segurança de Vorcaro durante depoimento

19.02.26 17h58

decisão

Tribunal condena militares por desvio de 36 caixas de picanha, contrafilé e alcatra do quartel

Nos autos de apelação, os defensores do aspirante e do cabo do Exército alegaram ao STM 'insuficiência de provas'

19.02.26 17h13

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

DECISÃO

TCMPA define regras para contratos temporários de professores nos municípios do Pará

Decisão vale para todas as prefeituras e proíbe suspensão de salários durante recesso escolar

12.02.26 16h10

Economia

Seduc anuncia concurso público com duas mil vagas para professores e cargos administrativos

Hana Ghassan divulgou em suas redes sociais a seleção para professores e cargos administrativos com cotas raciais

04.02.26 21h44

NO CARNAVAL

Nikolas Ferreira diz que acionará MP contra Lula; Rogério Marinho prepara ação

Segundo o parlamentar, a apresentação configurou "propaganda eleitoral antecipada"

16.02.26 16h38

POLÍTICA

Flávio Bolsonaro diz que ação contra 'crimes do PT na Sapucaí' será protocolada no TSE

A declaração vem após a homenagem feita pela escola Acadêmicos de Niterói ao presidente da República

16.02.26 10h33

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda