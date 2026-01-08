Capa Jornal Amazônia
Heloísa de Carvalho, filha de Olavo de Carvalho, guru do bolsonarismo, é encontrada morta em SP

Estadão Conteúdo

Morreu na quarta-feira, 7, Heloisa de Carvalho Martin, filha do guru bolsonarista Olavo de Carvalho (1947-2022). A informação da morte foi confirmada pelo irmão dela, Davi de Carvalho, nas redes sociais.

Segundo apurou o Estadão, ela foi encontrada dentro de sua casa, já sem vida, no município de Atibaia, interior de São Paulo.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP-SP) informou que o caso foi registrado no plantão da Delegacia de Atibaia e, que, devido à natureza da ocorrência "os detalhes serão preservados".

"Meu povo, minha irmã, Heloisa, faleceu. Pode parecer meio contraditório, considerando todas as desavenças que haviam entre ela, os irmãos e os pais, mas eu gostaria de pedir a vocês que, quem puder, faça uma oração por sua alma", escreveu Davi de Carvalho.

"A situação toda é muito triste e vocês não me verão tratar disso em público. Mas, independente de qualquer coisa, é uma alma que precisa de oração", acrescentou.

Rompida com Olavo de Carvalho, um apoiador declarado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), ela afirmava ser "esquerdista", "lulista", do "PSOL" (Partido Socialismo e Liberdade), e "combatente do bolsolavismo".

Na pandemia do covid-19, costumava rebater também as falas do pai, que tinha uma postura negacionista quanto à doença e às vacinas.

Após a morte de Olavo de Carvalho, em 2022, ela chegou a dizer que doaria a herança para a campanha de Lula, então candidato ao pleito presidencial daquele ano. "Que Deus perdoe ele de todas as maldades que cometeu", declarou no dia do falecimento do pai, que vivia nos Estados Unidos e se autodeclarava filósofo.

Heloísa, que também era bacharel em direito, chegou a ser filiada ao Partido dos Trabalhadores, o PT. No entanto, se desfiliou da sigla após se envolver em uma briga com uma servidora pública em Atibaia, também do mesmo partido, em 2022.

Na ocasião, Heloísa alegou ter sido agredida fisicamente por uma mulher após um desentendimento durante uma manifestação na Avenida Paulista, em São Paulo.

"Estou comunicando a minha saída/desfiliação do PT, ser agredida fisicamente pela secretária de comunicação do PT Atibaia (Adriana Carvalho) foi o fim, não aceito isso", relatou Heloísa. Na ocasião, a jornalista Adriana Carvalho negou as acusações.

Apesar do rompimento, continuou fazendo publicações à favor de pautas defendidas pela esquerda e criticando figuras ligadas ao bolsonarismo.

Heloísa de Carvalho Martin tinha 57 anos e deixa um filho.

Palavras-chave

Heloísa de Carvalho/morte
Política
.
