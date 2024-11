Helder muda comando do Hospital Ophir Loyola

O governador do Pará Helder Barbalho mudou o comando do Hospital Ophir Loyola, em Belém. Conforme decreto publicado na edição desta sexta-feira (29.11), do Diário Oficial do Estado do Pará, o ex-deputado estadual Jaques da Silva Neves foi dispensado do cargo de diretor-geral da Instituição. Em outro decreto, Helder designou o médico Jair Francisco de Santana Graim para responder, interinamente, pela direção do Hospital.

Jaques Neves estava à frente do Ophir Loyola desde maio deste ano, quando substituiu o médico João de Deus Reis da Silva.

(Reprodução / Diário Oficial do Estado do Pará)

Além de Medicina, o diretor-geral interino Jair Francisco de Santana Graim possui graduação em Administração. Ele também tem mestrado em gastroenterologia cirúrgica e doutorado em Biologia de Agentes Infecciosos e Parasitários. No Ophir Loyola, já atuou como auditor de contas médicas e Coordenador da Comissão Intra-Hospitalar para Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante - CIHDOTT.

Localizado na avenida governador Magalhães Barata, em Belém, o Hospital Ophir Loyola é um dos mais importantes do Pará, atuando nas áreas de ensino, pesquisa e extensão em saúde. A Instituição presta assistência médico-hospitalar de média e alta complexidade na área de saúde à população, e é referência nas áreas de oncologia, nefrologia, transplantes e neurocirurgia.