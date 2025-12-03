Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Messias janta com ministros do STF e senadores evangélicos para reforçar campanha

O jantar foi promovido pelo senador Carlos Viana (Podemos-MG) e contou com a presença dos ministros do STF

Redação O Liberal com informações da AE

Jorge Messias, indicado a uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF), participou de um jantar com ministros da Corte, senadores evangélicos e pastores. O encontro, realizado na noite de terça-feira, 2, buscou reforçar o que aliados consideram a "força-motriz" de sua campanha após o adiamento de sua sabatina.

O jantar foi promovido pelo senador Carlos Viana (Podemos-MG) e contou com a presença dos ministros do STF André Mendonça e Cristiano Zanin. Deputados federais e ao menos nove senadores, a maioria evangélica, também participaram, além de dois pastores com ligações ao bolsonarismo.

Advogado-geral da União (AGU) de Lula, Messias foi descrito pelos participantes como "animado" pelo adiamento de sua sabatina. Ele terá mais tempo para angariar votos junto aos senadores. A sessão para sua aprovação à vaga não tem nova data para ser remarcada.

Articulação política e o tema do aborto

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), anunciou o adiamento da sabatina horas antes do jantar. A decisão veio após Alcolumbre ler uma nota dura contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), criticando a protelação da formalização da indicação de Messias.

O deputado Otoni de Paula (MDB-RJ) afirmou que Messias agora vai ter tempo para "avançar, conversar, desfazer algumas ideias", visando conquistar grupos conservadores. Ele citou a tentativa de Messias de quebrar a resistência do Conselho Federal de Medicina (CFM) sobre o tema do aborto.

A diretoria do CFM é crítica a Messias por um episódio de 2024, quando a AGU enviou manifestação ao STF afirmando que a resolução do conselho contra a assistolia fetal era inconstitucional. Esse procedimento é utilizado para a realização de abortos previstos em lei, como em casos de estupro.

De Paula tem feito contraponto à oposição do pastor Silas Malafaia e de Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) à indicação de Messias. Ele publicou uma entrevista com o pastor Sergio Carazza, que desmentiu "fake news" de que o AGU seria a favor do aborto, afirmando que Messias é "um cara conservador, pauta de família".

Repercussão do jantar e o cancelamento do PL

Messias não fez um discurso no jantar, preferindo conversar individualmente com cada participante. O ministro Zanin disse que apenas "deu um abraço no amigo", e Mendonça limitou-se a afirmar que acredita na aprovação do AGU.

Jaques Wagner (PT-BA), líder do governo no Senado, declarou que o jantar se concentrou na questão da identidade da fé, mas também foi uma "conversa" e um "trabalho que tem que ser feito" para pedir voto. A senadora Eliziane Gama (PSD-MA) disse que o jantar se tratou mais de "jogar conversa fora" e "entrosar", sugerindo que o adiamento da sabatina pode amenizar as dificuldades.

O jantar de Messias com aliados evangélicos ocorreu após uma frustração com a bancada bolsonarista. Na manhã da terça-feira, o Partido Liberal (PL) no Senado cancelou o convite para que o AGU participasse do almoço da oposição.

A iniciativa de convidar Messias partiu da senadora Eudócia Caldas (PL-AL), mas a ala mais bolsonarista da bancada não gostou da ideia. Eudócia, no entanto, marcou presença no jantar desta terça-feira, sendo a única do PL de Bolsonaro a comparecer.

Participantes do jantar

  • Senador Carlos Viana (Podemos-MG)
  • Senador Mecias de Jesus (Republicanos-RR)
  • Senador Jaques Wagner (PT-BA)
  • Senador e relator Weverton Rocha (PDT-MA)
  • Senador Eliziane Gama (PSD-MA)
  • Senador Zequinha Marinho (Podemos-PA)
  • Senador Eudócia Caldas (PL-AL)
  • Senador Laércio Oliveira (PP-SE)
  • Ministro do TCU Jhonatan de Jesus
  • Ministro do STF André Mendonça
  • Ministro do STF Cristiano Zanin
  • Deputado federal Otoni de Paula (MDB-RJ)
  • Deputado federal Marcos Pereira (Republicanos-SP)
  • Pastor Robson Rodovalho
  • Pastor Sergio Carazza
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

STF/LULA/INDICAÇÃO/MESSIAS

ARTICULAÇÕES

JANTAR
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

POLÍTICA

PF investiga ligação de Castro com proteção ao Comando Vermelho na Alerj

Um despacho do governador do Rio entrou na mira da Polícia Federal

04.12.25 9h33

Potencial

Cooperativismo fornece mais de 80% da merenda do Pará e assume protagonismo na COP 30

Presidente da OCB aguarda cumprimento de promessas ao setor feitas durante o encontro climático

04.12.25 8h00

Operação Zargun

PF encontra mais de R$ 90 mil no carro de Rodrigo Bacellar; presidente da Alerj é preso

Presidente da Alerj é suspeito de vazar ação da Operação Zargun e manter ligação com o Comando Vermelho

03.12.25 21h57

reajuste

Senado aprova penduricalho para auditor do TCU e salário pode chegar a R$ 58,6 mil em 2029

O reajuste será pago em quatro parcelas a partir de 2026

03.12.25 21h48

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

cancelado

PL suspende salário de Bolsonaro após prisão; veja quanto ele ganhava!

O partido diz que a medida é para cumprir a Lei 9.096/95, cujo artigo 22 prevê que o partido deve "cancelar imediatamente" a filiação partidária

27.11.25 19h38

crise

Flávio visita Bolsonaro e diz ter pedido desculpas a Michelle por embate sobre aliança no Ceará

A crise entre os filhos de Bolsonaro e Michelle se tornou pública após a ex-primeira-dama criticar a articulação do PL no Ceará com o ex-ministro Ciro Gomes (PSDB) para a disputa ao Senado

02.12.25 14h47

OPERAÇÃO LAVA JATO

Por que Lula foi preso e por que foi solto? Entenda a decisão do STF sobre o caso

Ex-presidente cumpriu pena por condenações ligadas à Operação Lava Jato, mas teve os processos anulados pelo STF; relembre

22.07.25 23h53

condenação

Justiça condena ex-gerente da Caixa e 3 engenheiros por desvio de mais de R$ 1,5 milhão no Pará

Condenados participaram um esquema de fraudes na concessão de financiamentos habitacionais

28.11.25 13h51

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda