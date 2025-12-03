Messias janta com ministros do STF e senadores evangélicos para reforçar campanha

Jorge Messias, indicado a uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF), participou de um jantar com ministros da Corte, senadores evangélicos e pastores. O encontro, realizado na noite de terça-feira, 2, buscou reforçar o que aliados consideram a "força-motriz" de sua campanha após o adiamento de sua sabatina.

O jantar foi promovido pelo senador Carlos Viana (Podemos-MG) e contou com a presença dos ministros do STF André Mendonça e Cristiano Zanin. Deputados federais e ao menos nove senadores, a maioria evangélica, também participaram, além de dois pastores com ligações ao bolsonarismo.

Advogado-geral da União (AGU) de Lula, Messias foi descrito pelos participantes como "animado" pelo adiamento de sua sabatina. Ele terá mais tempo para angariar votos junto aos senadores. A sessão para sua aprovação à vaga não tem nova data para ser remarcada.

Articulação política e o tema do aborto

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), anunciou o adiamento da sabatina horas antes do jantar. A decisão veio após Alcolumbre ler uma nota dura contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), criticando a protelação da formalização da indicação de Messias.

O deputado Otoni de Paula (MDB-RJ) afirmou que Messias agora vai ter tempo para "avançar, conversar, desfazer algumas ideias", visando conquistar grupos conservadores. Ele citou a tentativa de Messias de quebrar a resistência do Conselho Federal de Medicina (CFM) sobre o tema do aborto.

A diretoria do CFM é crítica a Messias por um episódio de 2024, quando a AGU enviou manifestação ao STF afirmando que a resolução do conselho contra a assistolia fetal era inconstitucional. Esse procedimento é utilizado para a realização de abortos previstos em lei, como em casos de estupro.

De Paula tem feito contraponto à oposição do pastor Silas Malafaia e de Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) à indicação de Messias. Ele publicou uma entrevista com o pastor Sergio Carazza, que desmentiu "fake news" de que o AGU seria a favor do aborto, afirmando que Messias é "um cara conservador, pauta de família".

Repercussão do jantar e o cancelamento do PL

Messias não fez um discurso no jantar, preferindo conversar individualmente com cada participante. O ministro Zanin disse que apenas "deu um abraço no amigo", e Mendonça limitou-se a afirmar que acredita na aprovação do AGU.

Jaques Wagner (PT-BA), líder do governo no Senado, declarou que o jantar se concentrou na questão da identidade da fé, mas também foi uma "conversa" e um "trabalho que tem que ser feito" para pedir voto. A senadora Eliziane Gama (PSD-MA) disse que o jantar se tratou mais de "jogar conversa fora" e "entrosar", sugerindo que o adiamento da sabatina pode amenizar as dificuldades.

O jantar de Messias com aliados evangélicos ocorreu após uma frustração com a bancada bolsonarista. Na manhã da terça-feira, o Partido Liberal (PL) no Senado cancelou o convite para que o AGU participasse do almoço da oposição.

A iniciativa de convidar Messias partiu da senadora Eudócia Caldas (PL-AL), mas a ala mais bolsonarista da bancada não gostou da ideia. Eudócia, no entanto, marcou presença no jantar desta terça-feira, sendo a única do PL de Bolsonaro a comparecer.

Participantes do jantar

Senador Carlos Viana (Podemos-MG)

Senador Mecias de Jesus (Republicanos-RR)

Senador Jaques Wagner (PT-BA)

Senador e relator Weverton Rocha (PDT-MA)

Senador Eliziane Gama (PSD-MA)

Senador Zequinha Marinho (Podemos-PA)

Senador Eudócia Caldas (PL-AL)

Senador Laércio Oliveira (PP-SE)

Ministro do TCU Jhonatan de Jesus

Ministro do STF André Mendonça

André Mendonça Ministro do STF Cristiano Zanin

Cristiano Zanin Deputado federal Otoni de Paula (MDB-RJ)

Deputado federal Marcos Pereira (Republicanos-SP)

Pastor Robson Rodovalho

Pastor Sergio Carazza