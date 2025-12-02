Lula: 3,9 milhões de pessoas receberam dinheiro do INSS de volta, foram R$ 2,6 bi devolvidos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que o governo já devolveu R$ 2,6 milhões para 3,9 milhões de aposentados que foram vítimas de fraude no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). "Mas eu não me contento, porque eu só vou ficar contente no dia em que os sacanas que fizeram isso estiverem na cadeia pagando o preço de roubar dinheiro dos aposentados", disse Lula em cerimônia de entrega da Barragem Panelas II, em Cupira (PE).

O INSS está devolvendo aos aposentados o valor de descontos feitos sem autorização dos beneficiários por associações investigadas pela Polícia Federal (PF). As investigações apontam para uma fraude bilionária praticada entre 2019 e 2024.

A investigação tem como alvos o ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanutto, preso no mês passado, e outros dirigentes do órgão. O irmão de Lula, Frei Chico, é vice-presidente de uma das 11 entidades investigadas, mas ele não é alvo de medidas judiciais.

Ainda no evento em Pernambuco, Lula voltou a fazer um discurso duro contra a violência contra a mulher. Mais cedo, ele disse que a primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, pediu para ele adotar uma postura mais firme sobre o assunto.

"Quem estiver disposto a participar da campanha em defesa da dignidade e do respeito às mulheres levanta a mão. Aliás, vou dizer: quem bater em mulher não precisa votar em mim. Quem for violento contra mulher não precisa votar em mim", disse o presidente.