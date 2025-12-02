Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Lula: 3,9 milhões de pessoas receberam dinheiro do INSS de volta, foram R$ 2,6 bi devolvidos

O INSS está devolvendo aos aposentados o valor de descontos feitos sem autorização dos beneficiários

Estadão Conteúdo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que o governo já devolveu R$ 2,6 milhões para 3,9 milhões de aposentados que foram vítimas de fraude no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). "Mas eu não me contento, porque eu só vou ficar contente no dia em que os sacanas que fizeram isso estiverem na cadeia pagando o preço de roubar dinheiro dos aposentados", disse Lula em cerimônia de entrega da Barragem Panelas II, em Cupira (PE).

O INSS está devolvendo aos aposentados o valor de descontos feitos sem autorização dos beneficiários por associações investigadas pela Polícia Federal (PF). As investigações apontam para uma fraude bilionária praticada entre 2019 e 2024.

A investigação tem como alvos o ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanutto, preso no mês passado, e outros dirigentes do órgão. O irmão de Lula, Frei Chico, é vice-presidente de uma das 11 entidades investigadas, mas ele não é alvo de medidas judiciais.

Ainda no evento em Pernambuco, Lula voltou a fazer um discurso duro contra a violência contra a mulher. Mais cedo, ele disse que a primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, pediu para ele adotar uma postura mais firme sobre o assunto.

"Quem estiver disposto a participar da campanha em defesa da dignidade e do respeito às mulheres levanta a mão. Aliás, vou dizer: quem bater em mulher não precisa votar em mim. Quem for violento contra mulher não precisa votar em mim", disse o presidente.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

INSS

FRAUDES

DINHEIRO

APOSENTADOS

DEVOLUÇÃO
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

DIREITO DO TRABALHADOR

Comissão adia votação da PEC que reduz jornada para 40h e mantém 6x1

Pela proposta, a jornada passaria de 44 horas para 42 horas no primeiro ano de implementação da PEC, reduzindo uma hora por ano até chegar às 40 horas semanais

03.12.25 16h27

JUSTIÇA

Lewandowski demite Ramagem e Anderson Torres dos quadros da PF para cumprir decisão do STF

A decisão é um cumprimento à decisão proferida pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF)

03.12.25 14h42

Ligação criminosa

Rodrigo Bacellar, presidente da Alerj, é preso por suspeita de vazar informações de operação

Investigações apontam que Thiego Raimundo dos Santos Silva, oTH Joias, recebeu dica do deputado

03.12.25 12h47

'Sinceramente, não entendo o porquê da polêmica', afirma Lula sobre indicação de Messias ao STF

03.12.25 12h07

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

cancelado

PL suspende salário de Bolsonaro após prisão; veja quanto ele ganhava!

O partido diz que a medida é para cumprir a Lei 9.096/95, cujo artigo 22 prevê que o partido deve "cancelar imediatamente" a filiação partidária

27.11.25 19h38

OPERAÇÃO LAVA JATO

Por que Lula foi preso e por que foi solto? Entenda a decisão do STF sobre o caso

Ex-presidente cumpriu pena por condenações ligadas à Operação Lava Jato, mas teve os processos anulados pelo STF; relembre

22.07.25 23h53

Polêmica

Após críticar Belém, chanceler alemão gera polêmica com declaração sobre Angola

Friedrich Merz esteve em Luanda para participar da cúpula entre a União Europeia e a União Africana

26.11.25 11h41

condenação

Justiça condena ex-gerente da Caixa e 3 engenheiros por desvio de mais de R$ 1,5 milhão no Pará

Condenados participaram um esquema de fraudes na concessão de financiamentos habitacionais

28.11.25 13h51

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda