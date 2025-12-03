PF e FBI desarticulam grupo hacker que atacou dados do Exército, Dataprev e Serpro

A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira, 3, a Operação Power OFF, que mira grupos acusados de oferecer serviços ilegais de ataques cibernéticos do tipo "negação de serviço". Os ataques atribuídos aos usuários dessas plataformas atingiram a própria Polícia Federal, em 2020, o Serpro, empresa de tecnologia do governo federal, o Dataprev, responsável pelo processamento de dados de aposentadorias e pensões, e o Centro Integrado de Telemática do Exército Brasileiro, em 2018.

Foram expedidos quatro mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão temporária, a serem cumpridos nas cidades de São Paulo, São Caetano do Sul (SP), Rio de Janeiro e Tubarão (SC). Os alvos da Power OFF são administradores das plataformas ilegais e usuários que contrataram os serviços para realizar ataques contra "sistemas de alta relevância", segundo a PF.

Com apoio do FBI, a Polícia Federal americana, os investigadores identificaram que as plataformas ilegais permitem que qualquer pessoa, mesmo sem conhecimento técnico, contrate ataques de negação mediante pagamento. Os serviços são hospedados em servidores de nuvem distribuídos em diversos países e utilizados por agentes em escala mundial.

Um ataque de negação de serviço, conhecido como "DDoS", é uma tentativa maliciosa de sobrecarregar um servidor, site ou rede com tráfego falso e excessivo, vindo de múltiplas fontes.

Os suspeitos poderão responder pelos crimes de associação criminosa e interrupção ou perturbação de serviço telemático de utilidade pública, previstos na legislação penal brasileira.