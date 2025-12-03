Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Caminhoneiros do Pará se reúnem nesta quarta para decidir sobre apoio à paralisação nacional

Representantes avaliam impactos locais do movimento previsto para começar nesta quinta (4/12); Ceasa alerta para possível risco de desabastecimento.

Jéssica Nascimento
fonte

De acordo com Edilberto Ventania, diretor do Sintracarpa, a decisão local dependerá da avaliação conjunta com outros sindicatos do estado. (Foto: Freepick)

O Sindicato de Transportadores de Cargas do Estado do Pará (Sintracarpa) deve se reunir ainda nesta quarta-feira (3/12) para decidir se os caminhoneiros paraenses vão aderir à paralisação nacional anunciada para começar nesta quinta-feira (4/12). O movimento, articulado por lideranças nacionais da categoria, não é apresentado como ato político, mas como uma mobilização por melhores condições de trabalho.

No vídeo divulgado nas redes sociais, o desembargador aposentado Sebastião Coelho e o representante da União Brasileira dos Caminhoneiros (UBC), Chicão Caminhoneiro, afirmaram que irão protocolar uma ação para legalizar a paralisação geral. Entre as reivindicações nacionais estão a estabilidade contratual, a garantia do cumprimento das leis, mudanças no Marco Regulatório do Transporte de Cargas e a aposentadoria especial com 25 anos de atividade comprovada.

“Nossa categoria não é política”, afirma sindicato paraense

De acordo com Edilberto Ventania, diretor do Sintracarpa, a decisão local dependerá da avaliação conjunta com outros sindicatos do estado. Ele reforça que o movimento, caso ocorra no Pará, será motivado exclusivamente por demandas internas da categoria.

“A gente vai se reunir com sindicatos ainda hoje para decidir se haverá paralisação no estado. Uma minoria pode se manifestar. Mas a nossa categoria não é política. A paralisação é pontual”, afirmou Ventania ao Grupo Liberal.

Segundo ele, “se a categoria do Pará aderir à paralisação, será por causa dos nossos interesses e reivindicações. Entre elas, estão a questão do frete, o salário, o perigo nas estradas. Ou seja: a melhoria das condições de trabalho e a segurança.”

VEJA MAIS

image Líder dos caminhoneiros protocola aviso de paralisação na Presidência da República
Sebastião Coelho, aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), convocou apoiadores para uma paralisação em defesa da anistia

Ceasa alerta para risco de desabastecimento

Caso os caminhoneiros realmente parem, o impacto pode ser significativo no abastecimento de alimentos no estado, segundo a direção das Centrais de Abastecimento do Pará (Ceasa/PA). Cerca de 80% dos produtos comercializados no entreposto vêm de outros estados e dependem diretamente do transporte rodoviário.

O diretor técnico da Ceasa/PA, Denivaldo Pinheiro, explica que o risco existe, mas dependerá da duração do movimento.

“Ocorrendo a paralisação dos caminhoneiros, haverá um grande risco sim de desabastecimento, visto que 80% dos produtos comercializados na Ceasa/PA são oriundos de outros Estados do país, portanto dependem diretamente dos serviços de transporte realizados pelos caminhoneiros”, avalia.

Ele explica que, “porém, é importante ressaltar que isso pode ocorrer caso essa paralisação se confirme e se o período de paralisação se estender por muitos dias.”

Pinheiro lembra ainda que a aproximação das festas de fim de ano levou o mercado a aumentar os estoques.

“Como já estamos no período das vendas natalinas, nosso mercado já tem procurado se abastecer de produtos. O volume de hortifrutis tem aumentado desde novembro justamente se preparando para esse período”, explicou.

Mesmo assim, ele reforça que a situação preocupa:

“Mas, de fato, a paralisação dos caminhoneiros é um fator preocupante para o abastecimento.”

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

caminhoneiros

paralisação

Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

POLÍTICA

STF invade a prerrogativa do Congresso em fixar critérios sobre emendas, diz Motta

Motta deu declarações durante o evento Fórum Jota - Segurança Jurídica, em Brasília

04.12.25 10h53

POLÍTICA

PF investiga ligação de Castro com proteção ao Comando Vermelho na Alerj

Um despacho do governador do Rio entrou na mira da Polícia Federal

04.12.25 9h33

Potencial

Cooperativismo fornece mais de 80% da merenda do Pará e assume protagonismo na COP 30

Presidente da OCB aguarda cumprimento de promessas ao setor feitas durante o encontro climático

04.12.25 8h00

Operação Zargun

PF encontra mais de R$ 90 mil no carro de Rodrigo Bacellar; presidente da Alerj é preso

Presidente da Alerj é suspeito de vazar ação da Operação Zargun e manter ligação com o Comando Vermelho

03.12.25 21h57

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

cancelado

PL suspende salário de Bolsonaro após prisão; veja quanto ele ganhava!

O partido diz que a medida é para cumprir a Lei 9.096/95, cujo artigo 22 prevê que o partido deve "cancelar imediatamente" a filiação partidária

27.11.25 19h38

crise

Flávio visita Bolsonaro e diz ter pedido desculpas a Michelle por embate sobre aliança no Ceará

A crise entre os filhos de Bolsonaro e Michelle se tornou pública após a ex-primeira-dama criticar a articulação do PL no Ceará com o ex-ministro Ciro Gomes (PSDB) para a disputa ao Senado

02.12.25 14h47

OPERAÇÃO LAVA JATO

Por que Lula foi preso e por que foi solto? Entenda a decisão do STF sobre o caso

Ex-presidente cumpriu pena por condenações ligadas à Operação Lava Jato, mas teve os processos anulados pelo STF; relembre

22.07.25 23h53

condenação

Justiça condena ex-gerente da Caixa e 3 engenheiros por desvio de mais de R$ 1,5 milhão no Pará

Condenados participaram um esquema de fraudes na concessão de financiamentos habitacionais

28.11.25 13h51

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda