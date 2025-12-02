Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Michelle mantém crítica à aliança com Ciro e diz que não queria contrariar filhos de Bolsonaro

Ex-primeira-dama disse respeitar a opinião dos enteados, mas destacou que pensa diferente

Redação O Liberal com informações da AE
fonte

A assessoria de imprensa de Michelle Bolsonaro informou que a ex-primeira-dama não se manifestará sobre o assunto (Adriano Machado / Reuters)

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro manteve as críticas à aliança que o PL tenta costurar com o ex-ministro Ciro Gomes (PSDB) no Ceará. O posicionamento foi divulgado em nota nas redes sociais nesta terça-feira, 2, após os filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) demonstrarem contrariedade com as declarações de Michelle.

Na nota, Michelle Bolsonaro afirmou respeitar a opinião dos enteados, mas destacou que pensa diferente e tem o direito de expressar seus pensamentos "com liberdade e sinceridade". Ela pediu que os enteados a entendam e perdoem, enfatizando que não foi sua intenção contrariá-los.

No último domingo, 30, durante viagem a Fortaleza, Michelle criticou publicamente o deputado federal André Fernandes (PL-CE) pela aliança com Ciro Gomes. Na ocasião, ela discursou que "fazer aliança com o homem (Ciro) que é contra o maior líder da direita? Isso não dá. Nós vamos trabalhar para eleger o Girão", discursou Michelle na ocasião.

Reação e Defesa Familiar

Após o evento em Fortaleza, o deputado André Fernandes relatou a jornalistas que a própria esposa do ex-presidente teria considerado a movimentação errada. Ele mencionou que Bolsonaro teria pedido para ligar para Ciro Gomes no viva-voz, indicando uma articulação prévia para o apoio do PL.

Os filhos de Jair Bolsonaro — o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e o vereador Carlos Bolsonaro (PL) — saíram em defesa de Fernandes. Eles alegaram que o acordo político havia sido feito com a anuência do pai.

Ajustes Internos no PL

Michelle Bolsonaro defendeu seu direito de não aceitar a aliança, mesmo que fosse a vontade de Jair Bolsonaro. Ela complementou na nota que, como esposa, muitas vezes precisa mostrar ao marido quando ele pode estar errando, descrevendo a situação como um apoio ao marido e à família.

O Partido Liberal planeja resolver o atrito em uma reunião interna na sede nacional, em Brasília. O encontro deve contar com a presença do presidente da sigla, Valdemar Costa Neto, e do secretário-geral, senador Rogério Marinho (PL-RN), além de Flávio e Michelle Bolsonaro.

Apoiadores de Michelle Bolsonaro lembram que o PDT de Ciro Gomes foi responsável pela ação judicial que levou à condenação de Jair Bolsonaro na Justiça Eleitoral em 2022. Este atrito entre Michelle e os filhos de Bolsonaro evidencia a divergência interna no PL e na família sobre a influência do ex-presidente.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

CIRO GOMES

PL

ALIANÇA

MICHELLE BOLSONARO
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Política

Relator do PL Antifacção quer fundo contra crime com taxação de bets

Alessandro Vieira deve ser apresentar relatório até quarta-feira (3)

02.12.25 19h16

Política

Belo Monte: Dino determina liberação de R$ 19 milhões a indígenas

Ministro do STF reconheceu direito dos indígenas aos lucros da usina

02.12.25 19h05

burocracia

Alcolumbre adia sabatina de Messias para vaga no STF

O presidente do Senado atribuiu o adiamento ao fato de o Palácio do Planalto não ter enviado a mensagem de indicação de Messias

02.12.25 17h13

condenada

Relator é contra cassação do mandato de Carla Zambelli na Câmara; líder do PT vai acionar STF

Zambelli está presa na Itália, para onde fugiu pouco depois de o STF determinar sua prisão, em junho

02.12.25 16h58

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

cancelado

PL suspende salário de Bolsonaro após prisão; veja quanto ele ganhava!

O partido diz que a medida é para cumprir a Lei 9.096/95, cujo artigo 22 prevê que o partido deve "cancelar imediatamente" a filiação partidária

27.11.25 19h38

ELEIÇÕES 2026

Pesquisa mostra que Lula vence em todos os cenários para 2026; Bolsonaro aparece com maior rejeição

Eduardo (62,6%) e Jair Bolsonaro (60,1%) aparecem com o maior percentual que dizem que "não votariam".

25.11.25 14h43

OPERAÇÃO LAVA JATO

Por que Lula foi preso e por que foi solto? Entenda a decisão do STF sobre o caso

Ex-presidente cumpriu pena por condenações ligadas à Operação Lava Jato, mas teve os processos anulados pelo STF; relembre

22.07.25 23h53

mudança

Helder muda comando de órgão do 1º escalão e ex-deputado assume secretaria no Pará; veja quem

Decretos de exoneração e nomeação foram publicados no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira

24.11.25 14h17

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda