Loja de variedades tinha extintores, mas funcionários não sabiam usar, diz entregador após incêndio

Arthur Pinheiro é funcionário da loja de variedades destruída pelo fogo nesta quinta-feira (13), na rua Quinze de Novembro, no bairro da Campina, em Belém. O rapaz, que trabalha como entregador no local, relembrou que saiu para fazer uma entrega e, quando retornou, as chamas já estavam sem controle. Através dos colegas de trabalho, ele ficou sabendo que as chamas começaram com um curto-circuito no andar de cima do estabelecimento.

VEJA MAIS

No local, havia extintores de combate a incêndio, mas, segundo o funcionário, ninguém sabia manipular. “Eu cheguei na loja, me deparei com esse incêndio, perguntei para os meus amigos de trabalho o que causou. Eles repassaram para mim que foi através de um curto-circuito e não teve como combater, porque já estava muito alto. Quando foram procurar o extintor, já não dava mais para pegar. Os funcionários já estavam todos fora da loja. Foi no segundo piso que começou se alastrando”, disse ele.