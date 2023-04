Filho de dono de loja de variedades atingida por incêndio no Comércio fala em tentativa de furto

Neto Corrêa, filho do dono da loja de variedades atingida pelo incêndio na rua 15 de Novembro, bairro da Campina, em Belém, nesta quinta-feira, 17, conversou com a reportagem de O Liberal e afirmou que houve uma tentativa de saquear o estabelecimento, no momento do sinistro. Neto estava na loja e disse que o fogo começou na parte de cima.

“Tentaram furtar. Todos os lojistas começaram a baixar as portas. Todo mundo pegou mercadoria. Conseguimos guardar. Fui o último a sair. Quando eu saí, começou a desabar. Oito anos de Comércio. Nunca aconteceu isso. Foi uma situação desesperadora. Prejuízo a gente corre atrás”, declarou.​​