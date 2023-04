Incêndio em loja de variedades altera o trânsito no Comércio

O incêndio de grandes proporções que atinge a loja Fábio Variedades, na rua 15 de Novembro, no Centro Comercial de Belém, provocou alterações no trânsito, no final da tarde desta quinta-feira, 13.

Agentes da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) estão no local e orientam condutores de veículos e pedestres.

Na rua 15 de Novembro, no trecho entre a Frutuoso Guimarães com a Boulevard Castilho França, está parcialmente interditado. O tráfego de veículos segue por apenas uma das pistas da Castilho França.

O trânsito também se encontra interditado na Manoel Barata x Padre Eutíquio e na Boulevard Castilho França x Presidente Vargas.