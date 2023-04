Incêndio atinge loja do Comércio na tarde desta quinta-feira em Belém; vídeo

Uma loja de variedades do comércio, localizada na Rua 15 de Novembro, bairro da Campina, próxima do Complexo do Ver-o-Peso, em Belém, pegou fogo na tarde desta quinta-feira (13). Não há relatos de feridos ou de informações sobre o que poderia ter ocasionado o acidente. Testemunhas disseram à reportagem que o incêndio teria iniciado por volta das 17h. As autoridades isolaram a área.

De diversas partes do centro da capital paraense, pessoas avistaram uma enorme quantidade de fumaça. Nas redes sociais, vídeos foram compartilhados do momento em que o fogo destrói parte do telhado do estabelecimento até o trabalho do Corpo de Bombeiros no controle das chamas.

Joely Silva, 27 anos, trabalha em um outro edifício, que fica na Rua 13 de Maio, atrás de onde ocorre o incêndio. Ela conta que o vento forte está prejudicando o trabalho dos bombeiros. “Estou no 11º andar e está muito quente. Os bombeiros não estão conseguindo apagar o fogo, por conta do vento forte. Só está aumentando”, disse a vendedora.

Incêndio Comércio de Belém

Comerciantes estão desesperados. As cinzas das chamas começaram a cair sobre as tendas dos trabalhadores, que foram obrigados a tirar as barrancas às pressas. A poucos metros do local onde o incêndio iniciou existe um prédio residencial e comercial de dez andares. Outras filmagens mostram o perigo do fogo se aproximando.

Ainda não se sabe o que pode ter ocasionado o incêndio (Everaldo Nascimento / O Liberal)

Por meio de nota, o Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) e Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (CEDEC) comunicaram que o caso está em andamento e que as equipes estão no local atuando para extinguir o incêndio em um estabelecimento comercial.

A equipe da redação integrada de O Liberal está em campo para colher mais detalhes sobre o caso.