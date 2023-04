Loja de variedades tinha muito material plástico, diz bombeiro após incêndio

De acordo com informações do coronel Jaime Oliveira, do Corpo de Bombeiros, responsável pela operação de combate ao incêndio que destruiu uma loja de variedades, em Belém, doze caminhões-pipa foram utilizados e 40 militares atuaram na ocorrência. Ele destacou que, no local, havia grande quantidade de material plástico, o que dificultou o trabalho da corporação. Além disso, Oliveira chamou atenção para a antiguidade do prédio. O sinistro aconteceu na tarde desta quinta-feira (13), na rua Quinze de Novembro, no bairro da Campina.

"Essas edificações são antigas, foram feitas, na época para ser residências. Com o passar dos anos, de séculos até, viraram comércios. O que era uma residência em cima, geralmente, vira depósito de material. Tem muito material plástico. Uma energia térmica muito grande que é liberada, numa proporção que é difícil de controlar”, explicou.

“Quando o incêndio ficou descontrolado devido ao grande volume desse material, o bombeiro não tenta mais salvar aquilo que não é possível salvar. A gente tenta salvar primeiro as pessoas e não tinha pessoas. Arrombamos aqui por trás e salvamos todos os outros prédios”, acrescentou o coronel do Corpo de Bombeiros.

“Se a gente não atuasse nas imediações, ele (o fogo) ia passar para prédios até pegar o quarteirão. Nós conseguimos, com êxito, fazer a nossa missão. A gente só vai sair daqui, quando tiver sem nenhum tipo de risco de passar para as demais edificações”, assegurou Jaime Oliveira.