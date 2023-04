Ângela Bismarchi revela morte do filho único em incêndio

A atriz e apresentadora Ângela Bismarchi, 56 anos, revelou após 1 ano e três meses que perdeu seu único filho, Igor Filgueiras, que tinha 30 anos, vítima de um incêndio em um hotel na zona oeste do Rio de Janeiro. O período de luto e a falta de apoio do ex-marido, o cirurgião plástico Wagner de Moraes, fez com que o casal se divorciasse após 18 anos. As informações são da Revista Quem.

Igor Filgueiras era filho do seu primeiro casamento com o instrumentador cirúrgico Antônio Carlos Gonçalves. O jovem faleceu depois de inalar fumaça em um incêndio no hotel em que estava hospedado no dia 20 de janeiro de 2022, ele e o pai estavam brigados. O filho de Ângela deixou uma filha, que ele não conheceu, porque na época a mãe da criança estava grávida.

"Ele brigou com o pai e, naquela noite, se hospedou neste hotel. Fiquei muito abalada com a perda do meu filho, mas agora estou lidando melhor. Em momento nenhum eu fiquei aborrecida com Deus, porque tudo tem um propósito. Pouquíssimas pessoas sabem, só a família e amigos mais próximos. Não quis usar isso para fazer mídia e sensacionalismo. Era o momento do meu sofrimento, então, guardei para mim. E quem cuidou do meu coração foi Deus, não o homem. Porque, se depender do homem, é só decepção", contou a atriz.

No período de luto, o ex-marido queria se mudar para os Estados Unidos, mas Ângela estava concluindo os estudos de psicanálise e disse que gostaria de se dedicar à neta, no Brasil. "Ele não foi companheiro e solidário. Muito pelo contrário, chutou o balde e não respeitou este momento dificílimo na vida de uma mãe. É uma perda que não desejo para ninguém", arguiu.

Sobre a neta, Ângela complementou. "Já fui fazer DNA, porque ela nasceu no período em que ele sofreu o acidente e faleceu. Então, não me vejo saindo do Brasil, porque tenho o que me prenda aqui, que são meus estudos e essa bebê", disse.