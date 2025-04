Rapper Dexter vence processo contra Marçal após uso indevido de música

O rapper Dexter venceu o processo movido contra Pablo Marçal. Na ação que corre na Justiça de São Paulo, o empresário e influenciador foi condenado por utilizar a música Oitavo Anjo sem permissão durante a campanha à Prefeitura de São Paulo em 2024.

A música de Dexter foi utilizada por Marçal sem autorização prévia. O candidato usou trechos da música em uma entrevista ao vivo, cortes publicados nas redes sociais, inclusive com menções ao cantor e ao trecho “acharam que eu estava derrotado, quem achou, estava errado”.

De acordo com a defesa do cantor e das empresas responsáveis pelos direitos autorais da obra, o autor e intérprete “se opõe veementemente à ideologia defendida pela candidatura do corréu, bem como houve grave ofensa à sua honra e reputação, bem como desrespeito à integridade de sua obra”.

O valor da indenização por danos morais foi fixado em R$ 20 mil a ser pago diretamente ao artista. Além disso, o influenciador deverá arcar com uma indenização por danos materiais às empresas Atração Produções Ilimitadas Ltda. e Atração Fonográfica Ltda., que detêm os direitos autorais da canção.

Pablo Marçal ainda poderá recorrer.