Pablo Marçal se recusa a beber água oferecida pela RedeTV durante debate

Jornalistas do portal Uol informaram que o candidato Pablo Marçal (PRTB) se recusou a beber a água oferecida pela produção da Rede TV no debate de hoje (17) pela corrida eleitoral de São Paulo. O debate é exibido pela emissora de televisão e pelo YouTube do canal Uol.

O novo encontro entre os candidatos ocorre após o episódio de agressão com uma cadeira do apresentador Datena (PSDB) contra o influenciador Marçal, que concorre pela primeira vez à prefeitura de São Paulo.