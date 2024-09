'Espero ter lavado a alma de milhões de pessoas', diz Datena após cadeirada em Pablo Marçal

iPhone

A Apple liberou ontem uma nova versão de seu sistema operacional, o iOS 18. Recursos de IA são os principais atrativos.

Pesquisa

Estudo mostra que o excesso de gordura abdominal representa mais um risco para a saúde, especialmente para mulheres.

(J. Bosco)

"Espero ter lavado a alma de milhões de pessoas.”

José Luiz Datena, candidato à prefeitura de São Paulo, reconheceu que errou ao dar uma cadeirada em Pablo Marçal durante o debate na TV Cultura. O tucano, porém, disse que não se arrepende e que repetiria o gesto diante das agressões que sofreu.

CÍRIO

RECONHECIMENTO



Às vésperas do mês de outubro, quando Belém do Pará celebra a maior romaria do País, o Congresso Nacional aprovou a lei nº 14.972, que reconhece o Círio de Nazaré de São Luís (MA) como manifestação da cultura nacional. A medida gerou protestos da bancada paraense. Desde 1992 o Maranhão tenta replicar o Círio de Belém, que, neste ano, completa 232 anos. Segundo um parlamentar ouvido pela coluna, “ao propor essa lei, o autor passa por cima das raízes paraenses, sequestrando um símbolo profundamente enraizado na cultura do Pará”. Um senador paraense afirmou que “essa apropriação dilui tradições e confunde narrativas, apagando a história daqueles que sempre viveram essa devoção. O Pará foi traído, e seu Círio transformado em um produto replicável”.



AGRICULTURA

INDÍGENAS



Indígenas do Alto Rio Guamá receberam o Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF). Também foram assinados 24 projetos agropecuários voltados para o desenvolvimento da agricultura familiar, na Aldeia São Pedro, localizada no município de Santa Luzia. Com o CAF, os indígenas poderão acessar benefícios como o Programa Nacional de Habitação Rural (PNHBR), o crédito rural, Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). O cadastro também dá acesso a programas de seguridade social, como aposentadoria. Já os 24 projetos agropecuários de crédito rural são voltados para o cultivo de mandioca, criação de pequenos animais e manejo de açaízais nativos.



TRABALHO

LEILÃO



Como parte da Semana Nacional da Execução Trabalhista, o Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, que abrange Pará e Amapá, realiza na quinta-feira, 19, o 5º Leilão Unificado das Varas do Trabalho de Belém e Ananindeua.



LOTES



Serão leiloados 147 lotes, que incluem carros, casas, aparelhos de TV e móveis. Os interessados em participar deverão fazer o cadastramento com 24 horas de antecedência, via site do Tribunal. O leilão será em modalidade on-line, com transmissão ao vivo.



ELEIÇÕES

CANDIDATURAS



No próximo dia 6 de outubro os brasileiros vão às urnas para eleger prefeitos e vereadores para os próximos quatro anos. São quase 463 mil pedidos de registro de candidatura em todo o País. Deste total, cinco mil já foram negados. A maioria das rejeições tem como base o descumprimento de critérios de elegibilidade, como a Lei da Ficha Limpa.



CORONAVAC

DESPERDÍCIO



Ao menos R$ 260 milhões em vacinas CoronaVac compradas no fim de setembro de 2023 foram desperdiçadas. Dias antes da entrega das doses, o Ministério da Saúde isentou o Instituto Butantan da obrigação de substituir os lotes com validade inferior ao prazo definido no contrato. O valor perdido equivale a cerca de 8 milhões de doses que seguem no estoque do ministério, todas vencidas ou nos últimos dias de validade, das dez milhões de unidades que foram adquiridas.



CONTROLE

MENTE



Um paciente com uma doença degenerativa nos Estados Unidos conseguiu usar a assistente virtual Alexa com sua mente, para realizar tarefas como assistir a conteúdos em streaming e controlar dispositivos. Um implante em um vaso sanguíneo na superfície do cérebro de um homem de 64 anos permitiu que ele “tocasse” mentalmente ícones em um tablet Fire da Amazon, explicou a empresa Synchron, que se dedica à pesquisa de interface cérebro-computador.



ELA



O paciente, que sofre de esclerose lateral amiotrófica (ELA), foi capaz de fazer videochamadas, reproduzir música, assistir a séries e filmes, controlar dispositivos domésticos inteligentes, fazer compras on-line e ler livros, tudo usando sua mente para comandar a Alexa, de acordo com a empresa sediada em Nova York.

Em Poucas Linhas

- Belém recebe, no próximo dia 26 de setembro, o Chocolat Festival, que teve edições recentes em Altamira (PA) e Ilhéus (BA), sendo o maior evento de cacau e chocolate da América Latina.



- Em sua 39ª edição, o festival será no Hangar e a programação inclui sessões de degustação, cozinha show, palestras e workshop. O tema na capital paraense é “Flor Pará” e o evento seguirá até o dia 29 deste mês.



- As inscrições para o I Prêmio Ampla de Jornalismo estão oficialmente encerradas. Até domingo, 15, profissionais de comunicação de todo o país puderam inscrever seus materiais para concorrer à premiação, que será realizada no dia 7 de novembro, na capital paraense.



- No total, a organização reuniu 100 candidaturas, sendo 48 na categoria on-line, 33 na nacional e mais 19 na regional. Os nomes dos vencedores serão divulgados no dia 15 de outubro, pelo site premioampla.com.br.



- O Teatro Experimental Waldemar Henrique completa 45 anos e a data será marcada por uma roda de conversa, hoje, às 15 horas.



- O tema será “Narrativas e Vivências”, com mediação de Ysmaille Ferreira e participação de Margaret Refkalefsky, Zélia Amador, Paulo Farias, Igor Marques, Elói Iglesias e Márcia Freitas.



- A Caixa Econômica Federal inicia hoje os pagamentos de setembro do Bolsa Família. Os primeiros a receber serão os beneficiários com Número de Identificação Social (NIS) com final 1.



- O benefício será pago durante os últimos 10 dias úteis de cada mês, de forma escalonada.



- O concurso 2.775 da Mega-Sena pode pagar um prêmio de R$ 82 milhões para os acertadores das seis dezenas.



- O sorteio ocorre às 20h, em São Paulo, e as apostas podem ser feitas até as 19h, no site e aplicativo da Caixa e nas lotéricas de todo o Brasil.