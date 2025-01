Pastor insinua que motivo de depressão de Padre Fábio de Melo é medo de 'sair do armário'

Após revelar nova luta contra a depressão, o padre Fábio de Melo recebeu uma teorização de outro líder religioso afirmando que o motivo da condição do famoso seria por não assumir sua sexualidade.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, o pastor Flávio Amaral, produtor de conteúdo no canal Libertos por Deus, expressou a sua opinião dizendo que o padre está prestes a “sair do armário”.

No canal dele no YouTube, o pastor Flávio afirmou que, além dele, várias outras pessoas pensam que Fábio de Melo vem sofrendo por não revelar a sua orientação sexual.

“Padre com depressão por causa de sua vida sexual? Por que não saiu do armário, por que não casou com uma mulher? Ou por que não tem um homem, ou por que não faz sexo?”, indagou Flávio Amaral.

Pastor Flávio Amaral em vídeo insinuando que Padre Fábio de Melo seja gay (Foto/Reprodução/Youtube: @)

Ao fim, ele mostrou uma Bíblia que segurava em mãos e disse que aquele livro era a salvação para qualquer problema da vida. “Querido, seja qual for o motivo, este aqui é o remédio para qualquer depressão”, diz o líder religioso.