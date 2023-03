Lula lança novo Bolsa Família de R$ 600 nesta quinta-feira com mais R$ 150 por criança até 6 anos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assina, nesta quinta-feira (2), a medida provisória que garante a retomada do Bolsa Família, programa social de transferência de renda que, na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, foi substituído pelo Auxílio Brasil. Conforme anunciado pelo governo, o lançamento do novo Bolsa Família vai ocorrer a partir das 11h, em cerimônia no Palácio do Planalto.

Este ano, o programa traz algumas novidades. Além do valor mínimo de R$ 600 por família, um dos compromissos de campanha do então candidato Lula, serão concedidos mais R$ 150 por criança até 6 anos, de acordo com o presidente. "Com o Bolsa Família, teremos outra vez uma política completa de combate à desigualdade, com condicionantes que são estratégicas para melhorar a vida do povo, como exigência da frequência escolar, acompanhamento pré-Natal e vacinação. Vamos, de novo, combater a fome", escreveu o presidente em suas redes sociais.

O programa prevê ainda um adicional de R$ 50 para cada integrante da família com idade entre 7 e 18 anos incompletos e gestantes.