Novo Bolsa Família: famílias maiores receberão valor extra; mudanças serão anunciadas na quinta (2)

O presidente Luís Inácio Lula da Silva anunciou nesta terça-feira (28) que o novo Bolsa Família será apresentado na próxima quinta-feira, 2 de março. O programa voltará ao antigo nome, após mudança realizada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que alterou o benefício em outubro de 2021 e passou a chamá-lo de Auxílio Brasil.

VEJA MAIS

O programa de transferência direta de renda passará por uma remodelagem, sob a coordenação do ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias. Uma das maiores expectativas está no anúncio de uma adicional de R$150 para famílias com crianças menores de seis anos, além de um possível adicional de menor valor para pessoas com até 18 anos.

Algumas exigências para o recebimento do benefício também devem ser incluídas, como a manutenção da frequência escolar das crianças e atualização da caderneta de vacinação. O Governo Federal realiza um esforço para identificar possíveis irregularidades no pagamento do benefício e a inclusão de quem está fora do pagamento.

O que é o Bolsa Família?

O Bolsa Família é um programa de transferência de renda que beneficia famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza no Brasil todo. Ele é pago mensalmente, com calendário que varia de acordo com o Número de Inscrição Social (NIS) do beneficiário, que deve estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico) para ter direito ao pagamento.

Como se cadastrar no Bolsa Família?

Para ter direito a receber o benefício do Governo Federal é necessário realizar a inscrição da família no CadÚnico. Para isso, basta seguir os seguintes passos:

Realizar o pré-cadastro no site ou aplicativo do Cadastro Único;

Após realizar a inclusão de dados, comparecer ao Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) do seu município. Você pode conferir no site do MOPS (Mapas Estratégicos para Políticas de Cidadania) o CRAS mais próximo de você;

No momento da entrevista de inscrição, é necessário levar o documento de identificação de todos os membros da família, além do comprovante de renda.

A inscrição poderá ser feita por qualquer membro da família que tenha idade superior a 16 anos, preferencialmente mulheres. A entrevista leva cerca de uma hora, por isso, é necessário ir preparado para passar o tempo necessário no local.

A inscrição será feita mesmo com a ausência de algum documento familiar, sendo necessário completar a inscrição em outro momento para ter direito ao recebimento do benefício.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)