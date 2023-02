Governo estuda adicional de ao menos R$ 50 no Bolsa Família; saiba para quais beneficiários

O Governo Federal estuda a possibilidade de adicionar pelo menos R$ 50 para famílias beneficiárias do Bolsa Família com crianças a partir de 7 ano e adolescentes de até 18. Segundo informações, o pagamento do benefício já teria sido autorizado pelo Ministério da Economia e deve ser incluído na Medida Provisória do Bolsa Família que deve ser editada na próxima semana.

VEJA MAIS

A quantia do benefício ainda não foi definida e será discutida com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), mas membros do governo estimam que o valor mínimo seja de R$ 50, podendo chegar até R$ 100.

Durante a campanha eleitoral, Lula havia prometido que famílias com filhos de até 6 anos receberiam adicional de R$ 150. A proposta do governo também obrigará as famílias beneficiadas a apresentarem a carteira de vacinação e frequência escolar.

O atual presidente também deve fortalecer o Programa de Aquisição de Alimentos, criado por ele em seu primeiro mandato, em 2003. O Programa prevê a compra alimentos produzidos pela agricultura familiar, com dispensa de licitação, e os destina às pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).