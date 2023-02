Novo Bolsa Família já tem data para ser lançado; confira

Em Santo Amaro, Bahia, onde acompanha o relançamento do programa Minha Casa, Minha Vida com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), nesta terça-feira (14), o ministro da Casa Civil, Rui Costa, confirmou que o novo Bolsa Família será relançado no início de março.

De acordo com Costa, o governo também retomará o planejamento e as obras de educação no início do próximo mês, incluindo cerca de 4 mil obras de escolas e creches que estão paralisadas. "O Bolsa Família voltou porque vai ser relançado no início de março", afirmou o ministro.

VEJA MAIS