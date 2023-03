Quem é ‘Dani senta com carinho’? Conheça tiktoker paraense que viralizou nacionalmente

A paraense Daniele Lopes, conhecida como 'Dani senta com carinho', ganhou holofotes em 2021, quando começou a dançar “Não Pode Se Apaixonar”, de Xand Avião. Ela viralizou e ganhou milhões de seguidores nas redes sociais. Na ocasião, ela fazia a mesma coreografia, com a mesma expressão facial e mudava apenas a blusa. A web se rendeu ao conteúdo e os números da jovem nas redes aumentaram bruscamente.

Quem pensa que ela não gosta do “apelido”, está enganado. “Não me incomoda em nada, porque foi através dessa música que vieram várias oportunidades na minha vida”, diz.

VEJA MAIS

Depois disso ela virou a sósia da Rainha Elizabeth e, nos últimos dias, voltou a bombar na web ao dançar com um micro biquíni branco, o que gerou um novo alvoroço. Tudo porque ela colocou a parte da frente da peça para trás e vice-versa. O tamanho do biquíni chamou bastante atenção dos internautas e, há pelo menos 10 dias, Dani está entre os assuntos mais procurados na web. Nesse período, ela se posicionou e mostrou com a dança, como combater hates, críticas e julgamentos.

O que Dani quer é se divertir, curtir como uma pessoa da sua idade, e, claro, aproveitar para faturar. Vieram outros vídeos na sequência, em alguns deles ela aparece totalmente coberta. Em um específico, ela aparece dançando toda coberta com uma blusa branca que tinha a frase: ‘anuncie aqui’.

No Tik Tok são mais de cinco milhões e meio de seguidores e no Instagram mais de um milhão, onde ela já conquistou o selo de verificação. Nesta primeira rede social, os três vídeos com biquíni branco somam mais de 17 milhões de views.

Quando perguntada sobre o motivo de postar os vídeos de biquíni, a paraense explica que não imaginava que fosse gerar tanto alvoroço. “Foi tudo muito espontâneo, porque está sendo uma fase que estou gostando do meu corpo e por gostar de usar biquínis também”, conta.

A mulher, de apenas 20 anos, usou a roupa que quis e protestou contra a enxurrada de julgamentos recebidos. Ela garante que nada foi pensado para viralizar na web, que tudo foi consequência da sua diversão enquanto jovem, desde o seu primeiro vídeo lá em 2020. “Sempre foi para dançar e nunca imaginei que algum dia o meu vídeo fosse viralizar”, disse.

Sobre as críticas e haters, ela ainda está aprendendo a lidar com isso. “Depende do momento, algumas vezes fico mal porque sou ser humano também! Mas relevo e continuo gravando sempre”, diz.

Agora, Dani está cada vez mais focada no seu trabalho como influenciadora nas redes sociais, que possibilitam diversão e produção de conteúdo. “Está sendo ótimo trabalhar com a internet, estou amando. Sobre planos, deixa fluir… mas vocês vão está por dentro de tudo”, finaliza.