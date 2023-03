Micro? 'Dani senta com carinho' ousa e usa biquíni nano em trend; veja o vídeo

A influenciadora de Tucuruí, Dani Lopes, a ‘Dani Senta Com Carinho’, não tem limites para a ousadia. Como revelou ao OLiberal.com, ela tem gostado muito do seu corpo atual e por isso tem realizado as trends das redes sociais de biquíni.

Mesmo gerando polêmicas e julgamentos, a paraense não tem se privado de entregar conteúdos, principalmente no Tik Tok, rede que ela tem mais de cinco milhões e meios de seguidores.

No último vídeo postado nesta rede, Dani aparece com biquíni ‘nano’, muito menor que o anterior, que já era micro. Agora ela investiu em um conjunto de biquíni preto, com brilhos nas laterais.

Claro que os internautas ficaram curiosos.

“Como assim essa flor não tem pétalas?”, perguntou uma mulher. “Menina, como assim. Eu sou magrinha e mesmo assim o lábio sai para fora”, disse outra. “Meu marido ficou horas olhando, falou que ela pregou com uma fita. Segundo ele, ele é especialista”, escreveu outra internauta.