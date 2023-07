Paraense 'Dani senta com carinho' volta a usar micro biquíni e fãs reagem: ‘Sem conteúdo'

A influenciadora paraense Daniele Lopes, conhecida como “Dani senta com carinho”, voltou a utilizar o famoso micro biquíni branco em suas dancinhas no Instagram após ficar algumas semanas do mês de julho sumida nas redes sociais. Mas o retorno dela, dando continuidade na série de conteúdos, parece não ter agradado os seus seguidores. Isso porque a grande maioria opinou sobre ter “perdido a graça” a jovem aparecer com peças pequenas.

VEJA MAIS

Nesta quarta-feira (19), Daniele compartilhou um novo vídeo em seu perfil. Ela apareceu fazendo uma dança sensual e mostrando o bumbum, com foco na peça fio dental. Confira o vídeo:

Ao contrário dos comentários divertidos que sempre recebia, a influenciadora começou receber várias mensagens que a questionam sobre continuar produzindo vídeos semelhantes, apenas mudando a cor e o tamanho do biquíni.

“Só eu que já cansei de ver isso. Não cansa de passar vergonha. Sem conteúdo”, disparou uma seguidora. “Já deu”, disse um segundo.