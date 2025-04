Zé Vaqueiro e Xand Avião se unem em novo single 'Que Pancada de Mulher'

O comandante e o original se unem mais uma vez para exaltar o romantismo e a beleza feminina! Responsável por apresentar Zé Vaqueiro nacionalmente e gerenciar toda a sua carreira, Xand Avião se une ao novo single “Que Pancada de Mulher”, que chega às plataformas de áudio nesta quinta-feira (17) às 21h. A parceria é uma aposta de hit e aquecimento para o São João, trazendo um refrão envolvente, com ritmo contagiante que só

o forró tem.

“É uma música que gosto muito, ela é dançante do jeito que o forró tem que ser e tem tudo para ser estouro nesse São João. É sempre muito leve trabalhar com o Xand, ele é meu padrinho musical, devo tudo que tenho a esse grande homem. A gente se dá muito bem fora e dentro do estúdio, fiquei muito feliz em gravar, se Deus quiser, mais um sucesso com ele”, comenta Zé Vaqueiro.

“Fui no estúdio para dar aquela força na produção do novo CD do Zé e quando ouvi 'Que Pancada de Mulher', na hora pensei: isso aqui é a cara do São João! Uma música que exalta a força das mulheres, com letra boa e ritmo contagiante. Não deu outra: ele me chamou para gravar e aceitei na hora. Tô muito feliz com esse lançamento e tenho certeza de que esse refrão não vai mais sair da cabeça do povo!", conta Xand.

A parceria representa mais que uma parceria musical: é um momento simbólico que une gerações e estilos da música nordestina, criando uma relação ainda mais forte entre a nova geração e os artistas já consagrados.

Com o lançamento desta faixa, inicia-se a contagem regressiva para as festas de São João, época em que os artistas se destacam ainda mais no cenário musical, reafirmando o protagonismo do nordeste na cultura nacional. Somente Zé Vaqueiro está prestes a encarar uma maratona de mais de 50 shows no período festivo.

O videoclipe oficial de “Que pancada de mulher”, que será gravado em breve pelos dois cantores, contará com clima de celebração e conexão com as raízes do forró. Ao lado desta faixa, Zé Vaqueiro disponibiliza também o single “Adeus Baderna”.