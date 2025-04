Acará celebra 150 anos com atrações nacionais e regionais em evento gratuito; confira

O município de Acará, no nordeste do Pará, comemora seus 150 anos de emancipação com uma grande festa popular e gratuita nos dias 19, 20 e 21 de abril. A programação inclui atrações musicais nacionais e regionais, com expectativa de atrair mais de 20 mil pessoas durante os três dias de evento.

Entre os destaques da programação estão artistas como Zé Vaqueiro, referência nacional no forró eletrônico; o cantor gospel Fernandinho; e a paraense Viviane Batidão, um dos principais nomes do tecnomelody. Também participam nomes consagrados da música paraense como Dona Onete, Pinduca, Edilson Moreno, Mauro Cotta, Kim Marques, Wanderley Andrade, Lima Neto, Aninha Odalisca e Nelsinho Rodrigues. A aparelhagem Lendário Rubi também integra a agenda de apresentações. Todos os shows são gratuitos e acontecerão em diversos espaços públicos do município.

“Que honra poder tocar no aniversário da cidade de Acará. O Pará é um estado que sempre me recebeu muito bem, todo mundo canta todas as músicas e mal posso esperar pelo show! Tenho certeza de que será especial — e pode ser que tenha música nova no repertório, hein? Tô lançando o single ‘Que Pancada de Mulher’ essa semana e quero ver se já vai estar na boca da galera! Espero todo mundo lá, viu? Bora que, se Deus quiser, vai ser o hit de São João!”, disse Zé Vaqueiro.

A festa é realizada com apoio do Governo do Estado, do senador Beto Faro, da deputada federal Dilvanda Faro e do deputado estadual Chamonzinho.

Confira a programação dos principais shows:

19 de abril (sábado):

14h00 – Pinduca & Banda (arena agrícola)

16h30 – Dona Onete (arena agrícola)

20h00 – Fernandinho (em frente ao terminal hidroviário)

23h00 – Zé Vaqueiro (orla da cidade)

20 de abril (domingo), na orla:

23h00 – Viviane Batidão

01h00 – Aparelhagem Lendário Rubi

21 de abril (segunda-feira), na orla:

20h30 – Show Bregaço com Mauro Cotta, Edilson Moreno, Kim Marques, Lima Neto, Aninha Odalisca, Wanderley Andrade e Nelsinho Rodrigues