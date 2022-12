Aprenda a receita da casquinha especial de caranguejo e camarão do chef Léo Modesto

Que tal sair do tradicional peru e preparar um prato bem simples e muito fácil de agradar a todos na ceia de Natal ou de Ano Novo? A dica do chef Léo Modesto é a “casquinha de caranguejo com camarão” e acompanhada de uma deliciosa farofa de cebola com azeite de dendê.

A receita nasceu da junção de dois petiscos tradicionais e muito pedidos em bares e restaurantes paraenses. A casquinha de caranguejo e o camarão.

“Criei o prato depois de servi-lo em eventos. Foi uma forma de juntar dois petiscos em um só. A ideia era fazer a casquinha de caranguejo com o avuado de camarão que é um prato típico da nossa região do salgado. Tanto que depois que preparei, fiquei pensando em um nome, mas prefiro manter “Casquinha de caranguejo com avuado de camarão”. O Avuado, seja de camarão ou simplesmente de peixes, é um ato de preparar os pescados após as pescarias sem muita cerimônia, então queria fazer essa homenagem para relembrar o ato e falar de culto alimentar”, explicou o chef.

Então vamos aos ingredientes para preparar a “Casquinha de caranguejo com avuado de camarão”. Essa quantidade serve de quatro a cinco pessoas.

Ingredientes

500 g de massa de caranguejo, 500g de camarão regional fresco com cabeça (média de 20 unidades), um maço de chicória, um maço de cheiro verde, 200 g de pimenta verde (cheiro) não ardida, uma cebola roxa, uma cebola branca, três tomates, 500 ml de leite de coco, 20 ml de azeite de dendê,500 g de farinha branca para farofa, 50 g de manteiga, uma cabeça de alho, sal e pimenta do reino a gosto.

Modo de preparo

“Comece lavando os camarões e água corrente com limão e tempere com sal e pimenta do reino a gosto. Coloque os camarões em espetos e leve para assar na brasa. Separe-os após assados. Para o preparo da farofa você vai dourar uma cebola com azeite de dendê e sal a gosto em seguida acrescente a farinha branca. Para o caranguejo refogue –o com todos os temperos restantes no azeite de oliva e depois de refogado acrescente o leite de coco e está pronto”, explicou o chef Léo Modesto.

A montagem dos pratos fica de acordo com a criatividade de cada um, mas o chefe gosta mesmo é de usar a tradicional cuia paraense. “As nossas “combuquinhas” que são as cuias pequenas. Você coloca a farofa e em seguida o caranguejo que fica com uma consistência bem cremosa. Em cima da cuia vem o espeto com os camarões. E tenha uma ótima ceia”, disse o chef.

Sobre o chef

Léo Modesto nasceu na comunidade de Itajuba, localizada no município de Curuçá, no nordeste do estado. E suas raízes estão sempre presentes em suas criações. “Sou filho de agricultores e aprendi a cozinhar muito cedo com minha mãe e com 18 anos mudei para Belém e passei por diversos restaurantes”, contou.

É formado em cozinheiro profissional pelo SENAC / PA e em Gastronomia pela Universidade da Amazônia. “Sou chef com especialidade na cozinha amazônica de raiz. Atualmente trabalho também em consultorias pelo estado, pelo Sebrae com o meu projeto Maniua Cozinha”, contou Léo Modesto.

O chef paraense marcou presença na terceira temporada do reality gastronômico da rede Globo, o Mestre do Sabor 2021.