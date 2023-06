Cantor Tierry perde o controle e capota carro antes de show na Bahia

No último sábado (17), o cantor sertanejo Tierry, de 34 anos, sofreu um acidente de carro na cidade de Caetanos, na Bahia. O artista teria perdido o controle do veículo e acabou capotando na estrada onde dirigia.

No carro, estavam também seguranças e produtores do cantor. Ao Metrópoles, a assessoria confirmou a veracidade do acidente e disse que, apesar do susto, nem o cantor, nem a equipe sofreram ferimentos.

De acordo com o site TV Povo, o cantor nascido em Salvador (BA) estava em direção a um show marcado na festa de Largo de Caetanos, em comemoração ao Trezenário de Santo Antônio.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão da editora web de Olibera.com, Vanessa Pinheiro)