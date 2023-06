Avião da banda de Tierry faz pouso de emergência logo após decolagem

Músicos do cantor baiano Tierry passaram por momento de tensão na última segunda-feira (12). A porta do avião em que estavam abriu durante o voo. Em razão do incidente, o piloto da aeronave precisou fazer um pouso de emergência em São Luís, no Maranhão. A situação ocorreu depois que a banda decolou do aeroporto após uma apresentação na capital maranhense. Tierry não estava na aeronave.

O músico Renato Butyca, que estava entre os passageiros, afirmou que todos estavam apreensivos, mas que o piloto acalmou a todos.

"Passamos um susto, mas graças a Deus estamos bem. A aeronave em que estávamos abriu a porta do fundo e foi um vento muito forte na aeronave", relembrou Butyca.

O piloto decidiu retornar ao aeroporto de São Luís depois que o avião abriu. "Conseguimos voltar para São Luís, pousar e foi constatado que teve algum erro lá na porta. A gente não tem como falar sobre isso, porque não cabe à gente", completou Renato Butyca.