Tierry é impedido de pedir Gabi Martins em casamento

Gabi Martins comemorou o seu aniversário na última terça-feira (30), em uma casa de show na Vila Olímpia, zona sul de São Paulo, mas o momemnto acabou gerando uma suposta briga entre o seu namorado, Tierry, e o seu empresário, Júnior. Segundo a a colunista Fábia Oliveira, Tierry ficou irritado ao ser impedido de pedir a namorada em casamento durante a celebração e partiu para cima do agente de sua amada.

Leo Dias conversou com Gabi para saber o que ocorreu e a ex-BBB explicou: "Eu ganhei uma festa linda, maravilhosa e impecável. O meu empresário, Júnior, e minha equipe da Brasileira Digital estão de parabéns! Recebi amigos, ídolos, família e pessoas das quais nem sonhava que iriam aparecer, como por exemplo, o Zezé, o Marrone, o Fiuk e o Gil".

Sobre o desentendimento, a cantora disse ao colunista que: "iria ser uma surpresa por parte do Tierry". "Creio que o Júnior achou melhor ser em outra oportunidade. Não me aprofundei e nem vou me aprofundar no assunto, nem quero ir atrás disso. Sei que quero ser noiva um dia. Eu já estou até sonhando com esse dia, aliás. Já estávamos em conversa sobre o casamento", acrescentou.

Leo Dias perguntou se ficou tudo bem entre o casal e a artista respondeu que sim. "Zero conflito. Estamos bem e de boa. Tudo resolvido. Leo, ele é o homem da minha vida. Quero me casar, não importa o lugar, SP, Vegas, BH, Salvador. De pijama, salto, chinelo […]. É, sim, para sempre",declarou