Morango do amor? Influencer paraense faz sucesso com 'Açaí do Amor'

Inspirada no doce viral de “Morango do Amor”, a influencer digital paraense Anna Monteiro, de 26 anos, inovou ao criar uma nova versão do doce com um ingrediente regional que está presente no almoço diário de muitos amazônidas, o açaí. A ideia da receita foi pensada especialmente para valorizar a culinária paraense e recebeu diversos elogios de pessoas nas mídias sociais pela criatividade e regionalidade.

Segundo a influenciadora, que já acumula mais de 300 mil seguidores no Instagram, o conceito de criar o “Açaí do Amor” surgiu após Anna assistir vídeos de outras pessoas fazendo o doce famoso com outras frutas tradicionais. “Vi várias pessoas modificando a receita para ‘maracujá do amor’ , ‘uva do amor’… e pensei: será que eu consigo fazer com alguma fruta do meu estado?”, explicou Anna.

A influencer, que costuma dar dicas de receitas e maternidade na internet, mora atualmente em Santa Catarina, mas conta que o seu amor pelo Pará permanece o mesmo e, por isso, os seus conteúdos procuram sempre realçar o valor do Norte. “Hoje eu moro em outro estado [Santa Catarina], mas mostro sempre em minhas redes sociais o quanto amo minha cultura e minha culinária nortista”, realça Anna.

“Minha mãe é cozinheira, então desde pequena eu tenho contato com a cozinha, muita coisa eu aprendi com ela. Passei a postar na internet as comidas que fazia para a minha família e deu super certo!”, destaca Anna Monteiro.

Nos comentários da publicação, muitas pessoas se surpreenderam com a originalidade de Anna ao utilizar o ingrediente paraense. “Nunca que eu iria ter essa ideia, Anna você foi além”, disse uma seguidora. “Cara, você é sensacional, como eu não pensei nisso antes?”, perguntou outra. “Calma amiga, não experimentei nem o morango do amor ainda e você já tá indo para o açaí. Já quero!”, escreveu outra seguidora. “Arrasou, representou o nosso Pará!”, finalizou uma quarta.

Receita de Açaí do Amor

Ingredientes

⁠1 caixa de leite condensado;

1 caixa de creme de leite;

100 g de açaí puro;

Uvas sem sementes;

2 xícaras de açúcar;

1 xícara de água;

1 colher de sopa de vinagre;

Corante roxo.

Modo de preparo

Em uma panela, misture o leite condensado, o creme de leite e o açaí.

Leve ao fogo e deixe passar do ponto do brigadeiro.

Depois, bole os brigadeiros como se fosse uma “surpresa de uva”, adicionando as uvas dentro do brigadeiro de açaí.

Para a calda

Adicione o açúcar, o vinagre, a água e o corante antes de ir ao fogo.

Ligue o fogo e deixe a calda engrossar.

Em seguida, mele os brigadeiros dentro do caramelo e sirva-os!

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)