Terceiro final de semana de julho movimenta Salinópolis com praia cheia e segurança reforçada

Na manhã deste domingo (20), a reportagem do Grupo Liberal foi até a praia do Atalaia para acompanhar a movimentação dos veranistas. A enfermeira Maria Iracema, moradora de Belém, mas com forte ligação afetiva com Salinas, aproveitou os dias de descanso em família. “Cheguei no início do mês. Eu amo esse município, de paixão. Ele nos completa. Todo mundo se sente bem aqui, com essa praia maravilhosa”, contou, aproveitando o clima de tranquilidade, mas também de diversão.

A enfermeira Iracema Faial aproveita o verão na praia do Atalaia com a família e amigos (Foto: Carmem Helena | O Liberal)







Em clima de romance Deni Gaia e a esposa Larissa Silva chegaram na sexta-feira, e também observaram o movimento intenso na cidade. “Foi bem movimentado, exatamente como eu já esperava", disse Deni. O casal, que já tem Salinas como um destino fixo, também notou crescimento na folia pelas praias. "Ano passado estava mais tranquilo, mas esse ano está muito bom. Viemos curtir os shows na praia e aproveitar o clima de verão”, relataram.



O casal Larissa Silva e Deni Gaia foram à praia curtir juntos os dias ensolarados. (Foto: Carmem Helena | O Liberal)



Ação Rádio Liberal

Quem também comemorou o sucesso do fim de semana foi o radialista Markinho Pinheiro, que comandou a cobertura do Festival de Verão Pé na Areia e das ações da Rádio Liberal FM, em parceria com a Prefeitura de Salinópolis. “Foi um final de semana de muita energia, alegria, música e reencontro com os nossos ouvintes, internautas e leitores do Grupo Liberal. Temos duas ações aqui: uma na rampa de acesso à Praia do Atalaia, com nossa tenda, e outra na orla do Maçarico, onde acontece uma série de shows com grandes nomes da música paraense”, afirmou.

Segundo ele, atrações como Markinho Duran, Wanderley Andrade, Benny Pérola Negra e Xeiro Verde estão na programação.

“Foi o encerramento do Festival Pé na Areia, com uma cobertura que foi um sucesso. São 20 anos de Verão Liberal em Salinas e sempre é uma emoção participar disso”, completou.

Segurança como prioridade

Do ponto de vista da segurança, o fim de semana exigiu atenção. O agente de fiscalização de trânsito do Detran, Walmero Costa, destacou que este foi o fim de semana com maior fluxo de veículos e banhistas na Praia do Atalaia. “Foi um período de grande presença de visitantes, mas conseguimos garantir segurança. Tivemos algumas ocorrências envolvendo crianças perdidas e casos relacionados a trânsito, como excesso de velocidade e consumo de álcool”, explicou.

Ele também alertou para os cuidados com a maré: “Houve alguns casos de veículos quase sendo levados pela maré, mas conseguimos dar suporte e evitar problemas maiores. É sempre importante observar os horários da maré para não deixar para sair no último momento”.