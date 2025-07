Tentativas de morango do amor dão errado e viram meme; saiba como não errar a receita que viralizou

Nos últimos dias, o chamado morango do amor tomou conta das redes sociais e da cozinha de muitos brasileiros. Inspirado na clássica maçã do amor das festas juninas, o doce combina morango fresco, brigadeiro branco à base de leite em pó e uma calda vermelha crocante. O problema? Nem todo mundo acerta a mão e os erros viraram memes nas redes sociais.

🍓 No TikTok, Instagram e YouTube, vídeos com a hashtag #morangodoamor acumulam milhões de visualizações, divididos entre os tutoriais que ensinam o passo a passo e as tentativas frustradas que renderam comparações inusitadas.

VEJA MAIS

Por que tanta gente erra?

O principal desafio da receita está na calda: se passar do ponto, ela escurece, perde o brilho e endurece demais. Por outro lado, se ficar muito líquida, não forma a casquinha característica que faz o sucesso do doce.

Além disso, rechear o morango com brigadeiro exige paciência e precisão. Do contrário, o resultado pode ser desastroso.

Vídeos que viralizaram mostram o que não fazer

Além dos morangos escuros, internautas compartilham resultados em que a calda derreteu o recheio, gruda nos dentes ou escorreu completamente. Há quem tenha usado corante líquido (que altera a textura da calda), morangos molhados (que estragam o brilho) ou brigadeiro quente (que derrete sob a calda quente).

Confira os erros culinários mais engraçados do morango do amor:

Como fazer o morango do amor?

Para quem quer se arriscar na cozinha e evitar virar piada na internet, confira os ingredientes e o modo de preparo corretos da versão que viralizou:

Ingredientes do brigadeiro branco

1 lata de leite condensado

1 caixinha de creme de leite

4 colheres (sopa) de leite em pó

1 colher (sopa) rasa de manteiga sem sal

Modo de preparo do brigadeiro

Em uma panela, misture todos os ingredientes e leve ao fogo baixo, mexendo sem parar até que comece a ferver. Depois, continue cozinhando por cerca de 10 minutos ou até atingir o ponto de brigadeiro cremoso. Despeje em um recipiente e deixe esfriar por pelo menos 4 horas.

Após esse tempo, higienize bem os morangos, seque com cuidado e envolva cada um com o brigadeiro, modelando com as mãos.

Morango do amor. (Reprodução/Aquela Receita)

Ingredientes da calda

2 xícaras (chá) de açúcar

1 e ½ xícara (chá) de água

1 colher (sopa) de vinagre

10 gotas de corante alimentício em gel vermelho

Modo de preparo da calda

Coloque todos os ingredientes em uma panela e misture bem antes de ligar o fogo. Cozinhe em fogo médio, sem mexer, até a calda atingir o ponto de bala dura (em média 20 minutos). Para verificar o ponto, pingue uma gota da calda em um copo com água fria: se ela endurecer na hora, está pronta.

Com a calda ainda quente, mergulhe rapidamente os morangos já recheados, escorra o excesso e coloque-os sobre papel manteiga ou superfície untada para secar.