Diocese de Castanhal realiza o 19º Encontro da Juventude com mais de 3 mil participantes em Salinas

Entre os dias 31 de julho e 3 de agosto, a Diocese de Castanhal promoverá o 19º Encontro Diocesano da Juventude, um dos eventos mais esperados pela juventude católica da região. Pela primeira vez, o encontro será realizado na cidade de Salinópolis, também conhecida como Salinas, em um terreno doado especialmente para sediar eventos da Igreja. Com o tema “Jovens peregrinos da esperança”, a proposta é reunir mais de 3 mil jovens oriundos de 37 paróquias, que integram os 25 municípios sob responsabilidade da diocese.

O evento promete ser um momento de profunda espiritualidade, reflexão, comunhão e alegria. Durante os quatro dias de programação, os jovens participarão de momentos de oração, palestras, atividades culturais e musicais, além de debates sobre temas contemporâneos que impactam a juventude, como o papel dos jovens na sociedade brasileira, os desafios políticos e sociais do mundo atual, e questões globais como guerras e disputas de poder entre grandes nações.

Para o bispo da Diocese de Castanhal, Dom Carlos Verzeletti, o encontro surge como um gesto de fé e resistência diante de um cenário marcado pela desesperança.

“Nossos jovens vivem um momento de grandes desafios, com um sentimento coletivo de desânimo. É preciso oferecer esperança. Nós, como Igreja, devemos ser sinal de fé e luz no mundo. A juventude tem o potencial de renovar não apenas pensamentos, mas também a forma como vivemos. É estranho pensar que o mundo continue sendo liderado apenas por pessoas que querem restaurar um passado que já não existe mais”, declarou o bispo.

A abertura do encontro será marcada por um gesto simbólico e espiritual. No dia 31 de julho, às 15h30, os jovens serão acolhidos na comunidade do Corema, em Salinópolis. Em seguida, participarão de uma caminhada de 13 quilômetros até o local do encontro, em um ato de peregrinação que reforça o tema do evento. A chegada ao terreno — uma área ampla e de fácil acesso, próxima ao centro da cidade, marcará o início da convivência entre os jovens durante os dias de acampamento.

A estrutura montada para o encontro contará com duas grandes tendas, mais de 60 barracas, cozinha coletiva, área de banheiros ecológicos, além de um palco onde acontecerão as principais atividades. De acordo com Dom Carlos, toda a logística foi planejada com foco na organização, acolhimento e sustentabilidade. “A partir deste ano, todos os encontros da juventude serão realizados neste espaço que nos foi doado. Estamos montando uma estrutura que vai acolher bem, mas com consciência ecológica. Por exemplo, o banho será controlado: um minuto para se molhar e se ensaboar, e dois minutos para enxaguar. Tudo isso para não desperdiçar a ‘égua’, como brincamos por aqui”, comentou, em tom bem-humorado.

A programação principal começa no dia 1º de agosto, com a primeira palestra conduzida por Dom Júlio Endi Akamine, arcebispo coadjutor da Arquidiocese de Belém. Dom Júlio, que tem familiares em Castanhal, falará aos jovens sobre esperança e compromisso cristão em tempos difíceis. No dia seguinte, será a vez de Dom Carlos Verzeletti trazer uma mensagem inspiradora e de fé aos participantes. “Será um momento muito especial. São jovens de diferentes municípios, muitos deles nunca se viram antes. Esse encontro vai proporcionar novas amizades, partilhas de experiências e fortalecer o sentimento de pertencimento à nossa Igreja”, reforçou o bispo.

Além das palestras e orações, a programação inclui momentos de animação, apresentações artísticas, dinâmicas de grupo e rodas de conversa. A proposta é integrar fé e vida, permitindo que os jovens expressem sua espiritualidade por meio da arte, do diálogo e da convivência.

O Encontro Diocesano da Juventude é mais do que um evento religioso: é uma verdadeira celebração da juventude cristã, da fé em movimento e da esperança em ação. Em um mundo repleto de desafios e incertezas, o evento reafirma o papel transformador dos jovens e o compromisso da Igreja com uma evangelização viva, acolhedora e cheia de amor.